Dugang bagyo lauman sa Nobyembre

TUNGOD sa mitumaw nga "cold phase" sa La Niña sa nasud, ang state weather bureau Pagsa nagbana-bana nga dugang pang mga bagyo gikan sa Pacifico ang gilauman nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sugod sa Nobyembre karong tuiga.

Gikanayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa pakighinabi uban ang dxDC-RMN Davao nga human sa Oktubre, dugang mga bagyo ang mosulod sa Pilipinas ug dunay dakong tsansa nga moigo kini sa kayutaan sa isla sa Mindanao.

"Dahil sa La Niña phase pa rin po yung binabantayan natin at malamig at malakas pa rin po yung hangin dito sa Pacific, kaya malaki po yung posibilidad na mas marami po yung bagyo na mabuo ngayong November," pasabot ni Allan Revo, Pagasa-Davao weather specialist, Huwebes, Oktubre 24.

Gitataw kanhi sa national meteorological and hydrological services agency nga ang La Niña phenomenon sa nasud magsugod sa taliwala sa Septyembre ug Nobyembre ug sagunson nga mga tropical cyclones mao ang unang mga indikasyon sa epekto sa La Niña. Samtang, gitagna nga molungtad kini hangtud sa unang kuwarter sa 2025.

”La Niña is favored to emerge in September, October, and November 2024. Anytime within the period with a 71 percent chance and ineexpect natin na magtutuloy ito hanggang sa first quarter of 2025 or during January, February, and March,” matud ni Pagasa weather specialist Joanne Mae Adelino sa media conference niadtong Septyembre.

Karong tuiga, siyam ka mga bagyo ang nisulod ug nadebelop sa PAR ug laing upat hangtud pito pa ka bagyo mosulod sa area of responsibility sa katapusang tulo ka mga bulan sa 2024.

Kasamtangan, subling gisulti sa Pagasa nga di magkompiyansa sa hinay nga impak sa La Nina kay magdala kini og mas kusog pa nga hangin ug dugang mga pag-ulan.

“Kailangan emphasize, historically, base sa mga datos ng Pagasa, kapag weak La Niña mas maraming nararanas na Super Typhoon na bagyo kapag September, October, November, December. So may dalawang similar condition na weak La Niña tayo pero nandoon yung tatlo hanggang apat na typhoon at super typhoon category,” pag-esplikar sa ahensiya.

Sumala sa meteorology, ang pagbugnaw sa temperatura sa ibabaw sa kadagatan sa central ug eastern equatorial Pacific Ocean nailhan isip La Niña phenomena.

Kasagaran molungtad kini og usa hangtud tulo ka tuig ug mahitabo matag duha o tulo ka tuig. (David Ezra Francisquete)