Durian nisamot og kabarato

DAW ingon sa nagbaha ang durian sa Davao City ning bulana itandi sa bulan sa Agosto diin ang tag P50 matag kilo anaa nay mapalit nga tag P20 sa tanang variety sa durian.

Ang tindero og durian nga si Francis Dulgohan, 34-anyos, nagbutyag nga kinahanglan mahalin ang 80 percent nianang adlaw sa gidaghanon sa ilang durian gumikan kay modoble ang moabot nga supply pagka-ugma.

“Kinahanglan 80 percent at least ang makuha sa among tinda karon kay kung maabtan kini pagka-ugma doble na kay daghan kaayo ang supply,” ingon ni Francis.

Kahinumdoman nga una nang na-trending sa nakalabay nga semana ang usa ka sidewalk sa Jose P. Laurel Avenue, Bajada sa Davao City sa ilang mga hulagway nga nagpakita sa presyo sa nagtapun-og nga mga durian nga anaa sa P50.

Ang pagdagsa sa supply sa durian sa Davao City molungtad pa kini hangtud sa unang semana sa bulan sa Nobyembre.

Sa Magsaysay Fruit Vendors Association diin 95 porsiyento ang durian nga baligya, ila sab nga mahimo ang pagpa-ubos sa presyo labi na sa daghang supply niini karon.

Kung dili season sa durian, ang maong prutas mapalit sa tag P250 hangtud P290 matag kilo magdepende sa variety.

Sa Magsaysay Fruit Vendors Association, naa ang tanang klase sa variety sa durian sama sa Monthong, Arancillo, Native, Duyaya, D101, D24, Kob, ug ang pinaka-ilado nga variety nga mao ang Puyat. (JPC)