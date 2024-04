Durians namupo 384 ka medalya

Misunod ang Tagum Premier nga may 62 golds, 55 silver ug 47 bronze.

Anaa sa ikatulo nga pwesto ang Davao del Norte Pioneers nga may 61 ka gold, 50 silver, 70 bronze.

Ikaupat ang Panabo Banana Magnates nga may 22 golds, 31 silver ug 36 bronze.

Migukod sab ang Digos Trekkers nga may 16 golds, 34 silver ug 37 bronze.

Ikaunom nga pwesto ang Davao de Oro Golden Titans nga may 15 golds, 30 silver, 50 bronze.

Milanding sa ikapito nga pwesto ang Mati City Eagles nga may 11 ka golds, 15 ka silver ug 16 ka bronze.

Samtang 8th placers ang Davao del Sur Cobras nga may 10 golds, 21 silver ug 36 bronze.

Ikasiyam ang Samal Waves nga milangoy sa 8 ka golds, 7 ka silver ug 8 ka bronze.

Anaa sa ika-10 nga ranking ang Davao Occidental Slashers nga may 7 ka gold, 9 ka silver ug 19 ka bronse.

Ug ang ika-11 nga pwesto sa Davao Oriental Sunrisers nga may 5 ka golds, 9 ka silver ug 29 ka bronze.

Sa mga duwa una ang last day sa kompetisyon, ang Davao City's elementary boys basketball team mikampeyon ug mipildi sa Davao de Oro, 63-50, sa championship match nga gihimo sa RMC Petro Gazz Arena, Abril 6. Ang tim sa Davao gilangkuban sa mga magduduwa gikan Sped Bangkal.

Nadepensahan sab sa Davao City secondary girls futsal team, nga gipangunahan sa Rizal Memorial Colleges (RMC) players, ang ilang titulo human gipildi ang Davao de Oro, 6-3, sa championship match sa Mintal Gym, Sabado, Abril 6.

Samtang ang chess team sa Davao City mikamada og 6 ka golds, siyam ka silver ug tulo ka bronze sa upat ka adlaw nga kompetisyon nga gihimo sab diha sa Davao Chong Hua High School, nga natapos sab Abril 5.

Never say die sab ang spikers sa Davao City Durians, gipildi ang Davao del Norte Pioneers, 19-25, 25-20, 25-15, 25-17, sa championship match sa secondary boys volleyball competition diha sa Davao City-University of the Philippines (DC-UP) multi-purpose gym sa UP Mindanao, Abril 6.

Ang tim gilangkuban sa mga estudyante sa Davao City National High School (DCNHS).

Usa ka emosyonal nga kadaugan ang naangkon sa Digos City Trekkers human mailog ang trono gikan sa Davao City Durians (72-69), sa finals sa secondary men's basketball championship sa Holy Cross of Davao College gym, Abril 6.

Ang tim gikan sa Cor Jesu College, nakasilver sa nakalabay nga tuig, maoy moabante sa Palarong Pambansa sa Cebu City.

Usa ka kulba-hinam sab nga kadaugan ang naangkon sa Davao del Norte booters, 3-2 kontra Davao City.

Nagmadaugon ang una sa duwang football nga gihimo sa Davao City-University of the Philippines (DC-UP) field sa UP Mindanao, Sabado sa buntag.

Ang Davao del Norte spikers mipildi sab sa Davao City, 25-20, 25-23, 25-14, aron maangkon ang gold medal sa secondary girls volleyball competition diha sa Davao City-University of the Philippines (DC-UP) multi-purpose gym sa UP Mindanao.

Overall champion sab ang Davao City human mikuha og 4 gold medals, three silvers, ug 1 bronze sa secondary wushu sanda competition nga natapos sa Precious International School of Davao (PISD) gym sa Matina niadtong Abril 4. (Rhona Goc-ong-Villariasa uban ang SunStar Davao)