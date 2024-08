Ekipo gigamit sa pulis giingon nga maka-detect og metal, gold

DAGHAN na sab ang naitok nga mga netizens nga nagsubay sa isyu batok sa Police Regional Office (PRO) Davao Region ug Kingdom of Jesus Christ (KOJC) sa pagpangita sa founder sa KOJC Pastor Apollo C. Quiboloy.

Kini human nga ang Philippine National Police (PNP) nagkanayon atol sa press conference, kagahapon Huwebes, Agosto 29, 2024, nga alegasyong anaa gihapon si Pastor Quiboloy sulod sa KOJC compound nagtago.

Sumala ni Lieutenant Colonel ug abogado Jerick Filosofo, spokesperson sa PNP- Special Task Group operation nga duna suma pa sila’y multiple intelligence reports gikan sa lain-laing sources nga giingong anaa ra sa compound ang pastor nagpahipi.

Tungod niini, bisan manhole sud sa KOJC compound giukoy, gisubay sab ang shoerack, pader, atop, ug mga tubo, aron pangitaon si Pastor Quiboloy.

Sa kasamtangan, anaa gihapon ang kapulisan sa compound taliwala sa mando sa korte nga sila mo-distansiya na sa dapit.

Apan una niini, ala una sa kaadlawon, Agosto 29, 2024, ang kapulisan misulod sa KOJC Compound nagbitbit og laing ekipo. Suma pa nga usa kini ka Proton Elic LB8.

Sa pagduki-duki, ang ekipo "Can Detect Gaps or Metals in Detection of Tunnel-Room-Warehouse-Style Formations and Buried Metals (Reinforced Concrete-Horasan-Rock-Soil)."

Mamahimo sab nga ang ekipo maka-detect og metal ug gold diin ang maong ekipo gisulod sa mga pulis sa KOJC Cathedral.

Apan ang alegasyong giingon sa kampo sa KOJC nga ang PNP nangita ra sila og gold sa 30-ektarya nga propedad sa KOJC, hugot kining gilimod sa PNP.

Si Lieutenant Col. Filosofo, nagsulti nga anaa sila sa lugar aron ipatuman ang warrant of arrest ug way kamatuoran ang pahayag sa SMNI nga giingong nangita sila og gold.

Sa laing isyu, nanganti ang legal counsel sa KOJC Atty. Israelito Torreon nga sa City Mayors Office na lukaton sa tag-iya, ang drone nga napalgan duol sa powerhouse sa maong compound.

Ang drone adunay markang Davao de Oro PPO (Police Provincial Office) diin nasayran nga nahulog ang naasoy nga drone duol sa powerhouse sa KOJC.

"Don’t worry, we will follow Article 719 of the Civil Code, claim this 'illegal drone' from the City Mayor’s Office pursuant to the law," sumala ni Atty. Torreon.

Kagahapong adlawa, samtang gisuwat kining balita alas 3 sa hapon, padayong nagpahigayon og press conference ang kampo sa KOJC pinaagi sa ilang legal counsel nga si Atty. Torreon. (JPC)