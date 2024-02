Eksplorasyon sa lana sa BARMM padayon

BARMM — Gikinahanglan og "long-term stability" ang rehiyon aron mahatagan og dalan ang mga tigpamuhonan.

Kini sumala pa ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Chief Minister Ahod Murad Ebrahim.

Ang inisyal nga oil exploration nagpadayon sa Sulu Sea, Moro Gulf ug Liguasan Marsh.

Ang maong mga lugar gikonsidera nga "rich-resource" sa hisgutanan sa maritime ug mineral assets.

Ang nasampit nga mga "resources" mahimo nga usisahon ug pauswagon aron mapuslan sa mga konstituwente sa rehiyon.

Hinuon, gidugang sa opisyal nga gikinahanglan ang kalig-on sa kalinaw ug seguridad aron masusi kini.

Posible nga mahimong adunahan ang BARMM sama sa Saudi Arabia kung magmalampuson ang joint energy exploration sa Liguasan Marsh ug Sulu.

Bilyon-bilyon nga dolyar nga puhunan ang posibleng ibubo sa BARMM.

Bag-o lang nagsugod ang oil exploration sa Liguasan Marsh ug Sulu human gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Intergovernmental Energy Board (IEB) Circular for Joint Award of Petroleum Service Contracts (PSCs) and Coal Operating Contracts.