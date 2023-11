Ex-PRRD mibahad mag-VP kon impeachment ni VP Sara molampos

MIBAHAD si kanhi president Rodrigo Duterte nga lat-angan niya ang pagretiro sa politika kon ang plano sa pagpalagpot sa iyang anak, Vice President Sara Duterte, molampos.

Gihimo ni Duterte ang pahayag sa iyang regular show "Gikan sa Masa, Para sa Masa" nga gisibya niadtong Lunes sa gabii, Nobyembre 20, 2023 sa SMNI.

Ang kanhi presidente nagsulti nga kini isip tubag sa hungihong sa istorya sa "impeachment" nga naglambigit sa House of Representatives (HOR) batok sa Vice President.

“Alam ninyo ba kapag ginawa ninyo ‘yan, babalik ako sa politika… Mapilitan ako —it’s either I run for senator or I will run for vice president maski matanda na ‘ko,” bahad ni Duterte.

Dugang pa niya, “Mapipilitan akong lumabas sa retirement eh. When I begin to talk, election is just around the corner, talagang magka-babuyan tayo. I do not lose anything, I’m retired. Pero pagdating niyan na buhay pa ‘ko, ‘pag wala pa akong dementia, tatakbo akong vice president. Kung si Inday ang presidente, okay lang."

Ang kanhi politiko nagkanayon nga nasayud siya sa hinungdan luyo sa giingong impeachment sa iyang anak, ug bahin kini sa pagpamolitika.

Ang Office of the Vice President (OVP) nabutang sa "hot water" bahin sa P125 milyon niining confidential funds niadtong 2022, bisan og wala sa "line budgeting" sa ahensiya atol sa fiscal year, nga gigasto sulod sa 11 ka adlaw.

Ang maong pundo kabahin sa P221.4 milyon nga gipagawas sa Office of the President (OP), ubos sa iyang contingent fund, ngadto sa OVP niadtong Disyembre 13, 2022.

Sayo niini ang vice president nagsulti nga kadtong nagsupak sa confidential funds di buot og kalinaw.

Gipanalipdan ni Duterte ang hangyo sa iyang anak nga CIF, pinaagi sa pagsupla sa HOR, nga iyang gitawag og “most rotten institution.”

Nibawos pud ang HOR batok Duterte pinaagi sa pag-aproba og resolusyon nga "uphold" sa integridad ug dungog sa House of Representatives.

Hinuon, si Sara nagpadayag nga di na interesado sa pagpadayon sa iyang hangyo nga alokaran og P500 million CIF for Fiscal Year 2024.