FPRRD, 3 ka Duterte nisang-at of COC

LIMA ka mga Duterte ang magpapili alang sa 2025 midterm elections diin giingon nga init kini nga eleksiyon karon sa Davao City sanglit giingong atbangan sab kini sa mga bug-at nga bansagon sa politika.

Posibleng moinit karon ang eleksiyon sa dakbayan labi na init ang mamahimong sangputan sa duha ka iladong bansagon nga mag-atbang sa pagka-konsehal sa ikaduhang distrito ning siyudad.

Kagahapon sa buntag, Oktubre 7, 2024, miduso sa iyang certificate of candidacy (COC) si 2nd District Councilor Javi Garcia Campos kinsa magpapili sa pagka-congressman.

Pagkahapon sa samang adlaw, miduso sab og COC si Buhangin Proper Barangay Captain Omar Duterte aron magpapili sa pagka-congressman sa 2nd District kinsa atbangan niini si Campos.

Si Kapitan Duterte, anak ni Davao City First District Congressman Paolo "Pulong" Duterte, kinsa subli nga magpapili sa samang posisyon, diin ang abogado lang niini ang midala sa iyang COC sa buhatan sa Commission on Elections (Comelec) Davao, kagahapon sa buntag alang sa pormal nga pagduso sa iyang kandidatura.

Pasado alas 3 sa hapon, miabot sa buhatan sa Comelec-Davao si kanhi President Rodrigo R. Duterte, kinsa miduso sa iyang kandidatura sa pagka-mayor sa Davao City nga giubanan sa iyang anak nga si Mayor Sebastian "Baste" Duterte kinsa magpapili sa pagka-bise mayor.

Wala na nagpahinabi sa mga tigbalita ang kanhi pangulo kinsa daan nang miingon nga sa iyang subling pagpapili iyang suma pa protektahan ang katawhan.

Gisulti sab ni Mayor Baste nga nalipay siya kay daghan nga mga Dabawenyo nalipay sa pagpapili ni FPRRD balik sa pagka-mayor sa Davao.

“Naa pa gyud siya’y wisdom nga mahatag sa mga tawo, nakita nato sa kadugay na niyang pag-serbisyo sa Davao. Nalipay sab ko, kay nalipay ang mga Dabawenyo nga mibalik si FPRRD nga mayor sa atong siyudad,” ingon ni Mayor Baste sa ambush interview sa mga tigbalita.

Gidugang sab niya nga sa ilang liyada ilang paningkamotan nga ilang mahatud sa katawhang Dabawenyo ang serbisyo.

“Makita nato ang mulo sa tawo, unsay need sa siyudad, paningkamotan nato nga ma-deliver nato kini,” ingon ni Mayor Baste.

Giingon sab niini nga organisado ang ilang partido, maong bisan pa og lima ang mga Duterte nga magpapili sa 2025 midterm elections miagi kini sa desisyon sa tanang miyembro sa ilang partido sa Hugpong sa Tawong Lungsod (HTL) ug sa Hugpong Ng Pagbabago (HNP).

“Ang HTL-HNP man gud is a very organized party. Kung unsay tan-aw sa among leader nga unsay tinuod ug maayo nga set-up, tumanon namo, gina-value namo ang decision sa leader being political party,” ingon ni Mayor Baste.

Wala na nagpahinabi si Kapitan Omar Duterte ingon man ang igsuon niini nga nauna nang misumite sa iyang COC nga si Rodrigo "Rigo" Duterte alang sa pagka-konsehal sa unang distrito ning siyudad sa Davao. (JPC)