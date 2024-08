Gamit nga ekipo sa polis, dili haum?

WA MAKAUYON ang Treasure Hunters Association of the Philippines (THAPI) sa ekipo nga gigamit sa Philippine National Police (PNP) sa pagpangita sa “heartbeat” ni Pastor Apollo Quiboloy.

Hinuon, gisuhestiyon sa THAPI nga mga pulis angay nga mogamit og "stethoscope" inay sa ground-penetrating radar, usa ka non-intrusive technique alang sa pagsurbey ilawom sa yuta aron madeparahan ang bakal ug kuryente.

Sa paghinabi uban sa SMNI News Channel (SMNI) ngadto ni Arnel Cruz, Secretary General sa THAPI niadtong Agosto 27, 2024, gikanayon sa opisyal nga si Police Regional Office-Davao (PRO-Davao) director Brigadier General Nicolas Torre III wala na mihimo og pagpangita aron nga madakpan ang pinangita nga relihiyusong lider.

“Hindi tao ang hinahanap ni Torre. Ang sabi niya, 'Hanggang merong heartbeat, kami ay hindi aalis'. Kung merong heartbeat, dapat stethoscope ang gagamitin mo kasi heartbeat eh, pero ang ginamit nila ay GPR-ground penetrating radar. Ito po ay tinutulak at nagre-register ng parabellum basta meron itong tinamaan na bakal o kuryente. Ito po siguro ang sinasabi ni Gen. Torre na heartbeat.”

Gihimakak ni Cruz ang pag-angkon sa heneral nga dunay bunker sud sa 30-hectare compound sa Buhangin ilabi na sa cathedral kung asa mga miyembro sa KOJC nagtapok aron nga mag-ampo.

“Now to us na treasure hunter, when you say "bunker', isa lang ang ibig sabihin niyan-depository. And nagulat ako bakit lumabas sa bibig ni Gen. Torre ang salitang 'bunker. Saan ito nanggaling?” dugang pa niya.

Sukad nahitabo ang tensiyion sa KOJC compound niadtong Agosto 24, ang PNP nagpasulod og daghang mga ekipo ug high-end nga teknolohiya sa pulis sa pagpangita kang Quiboloy ilawom sa bunker

Kini naglakip sa paggamit og life detector device nga gigamit sa pagprodyus og imahe sa "subsurface" pinaagi sa radar pulses. Maka-detect sab kini og heartbeats, lihok ug heat signature.

Apan ang PNP nihimakak sa maong pag-angkon sa KOJC nga ang ilang di makatawhanon nga operasyon nagtumong sa pagpangita og bulawan sulod sa propedad.

“Wala pong basehan yun. We are there just to implement a warrant of arrest against Pastor Quiboloy” matud sa PNP, ug nagkanayon nga tanang mga ekipo nga gidala sulod sa compound gigamit aron nga makita si Quiboloy. “Those are just [tools] technically to help us locate Quiboloy,” tataw sa PNP sa press conference niadtong Agosto 29. (DEF)