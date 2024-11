Hugpong sa mga kabog gimonitor

GIBANABANA nga 3,000 ka Philippine fruit bat o dagkong flying fox (kabog) ang gimonitor pinaagi sa fly/out exit count gamit ang estimation ug clickers sa Department of Environment of Natural Resources sa Soccsksargen (DENR-12) Wildlife Resources and Conservation (CRO) Unit Office sa Natural Resources and Conservation (CRO) sa Matalam, Cotabato Province sa Second Semester Flying Fox Monitoring sa Kulaman Valley, Arakan sa Kidapawan City.

Duha ka roosting sites ang gimonitor sa 18 ka snag trees atol sa maong aktibidad. Namatikdan nga ang populasyon sa kabog nakasinati og dakong pagkunhod kon itandi sa miaging pagsusi.

Ang duha nga kasagarang giila nga mga hinungdan sa pagkunhod mao ang pagpangayam ug pagkawala sa puy-anan. Ang duha ka mga hinungdan nagrepresentar sa daghang mga hulga sa mga flying fox.

Ang dakong flying fox usa sa kinadak-ang espisye sa kabog. Kini motimbang og 0.65-1.1 kg (1.4-2.4 lb) ug may gilapdon sa pako nga hangtud sa 1.5 m (4 p 11 pul).

Ang dako nga flying fox (Pteropus vampyrus) gi-categorize nga endangered (EN) sa DENR Administrative Order No. 2019-09 nga nailhan nga updated list of threatened Philippine fauna ug ilang mga kategorya.

Sa 2022 sa tibuok kalibutan, ang dako nga flying fox gi-evaluate isip endangered (EN) species sa International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Ang DENR-12 midugang sa ilang paningkamot sa pagpanalipod sa mga flying fox. Kini nga mga espisye adunay mahinungdanon nga papel ingon mga pollinator ug tigsabwag sa mga liso, sa ingon nagpadali sa pagbag-o sa natural nga kalasangan.

Ang pagpreserba niini adunay dili direkta nga ekonomikanhong importansiya alang sa mga komunidad nga nagpuyo sa mga buffer zone, nga nagsalig niini nga mga kalasangan alang sa mahinungdanon nga mga kahinguhaan sama sa tubig, troso, lainlaing mga produkto nga dili kahoy sa kalasangan, ug proteksiyon gikan sa grabe nga mga panghitabo sa panahon, lakip ang pagbaha.

Dugang pa, ang mga flying fox nagsilbing epektibong espisye alang sa konserbasyon; ang pagpanalipod sa ilang halapad nga pinuy-anan sa daghan uban pang mga espisye nga nagpuyo sa parehas nga ecosystem. (Edgar E. Fuerzas)