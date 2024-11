'Illegal' nga quarry operation sa Marilog District giimbestigahan

NAGPADAYON ang lawom nga imbestigasyon sa National Bureau of Investigation (NBI) Davao Region kung kinsa ang nanag-iya sa illegal nga quarrying operations sa Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City.

Gipresenta sa mga sakop sa media Martes sa buntag, Nobyembre 19, 2024, ang 13 ka mga indibiduwal nga naapsan sa mga NBI-Davao agents sa gihimong raid, adlaw’ng Lunes, sa quarrying site.

Human nga napamatud-an nga dunay nagpadayon nga quarrying operations gilayong gikasa ang ronda, adlaw’ng Lunes, Nobyembre 18. Naabtan sa mga sakop sa NBI-Semro ang trese ka mga lalaki kinsa mga gituohang ilegal miners ug nagpahigayon og quarrying activities.

Sumala sa NBI-Southern Mindanao Region Office (NBI-Semro) pinaagi sa spokesperson nga si Agent Elias Leaño nga nakadawat sila og impormasyon labot sa ilegal quarrying operations sa dapit hinungdan nga mihimo sila og hugot nga surveillance operation.

“Ito sila, itong illegal, hindi sila kumukuha ng permit, it destroys the collection of taxes of our government,” ingon ni Agent Leaño sa mga tigbalita kinsa nagbutyag sab nga mosobra milyon ka pesos ang maong ilegal nga aktibidad sa dapit.

Giingon sab sa opisyal nga gawas sa kakuwang sa mga hingtungdan nga dokumento, gikataho usab nga wala sila mokonsulta sa Mines and Geosciences Bureau-Davao (MGB-Davao) ug sa City Environmental and Natural Resources Office (CENRO) aron maka-operate sa lugar.

Sa trese ka mga dinakpan, naay usa miingon nga wala siya’y labot sa operasyon sanglit naa sila’y luna sa dapit ug igo ra siyang nanghayhay og sinina.

“Naay area akoang partner dadto. Ako, nanlaba ra ko sa sapa, pag-abot sa NBI giapil ko'g dakop,” sulti sa usa ka dinakpan, apan ang NBI-Semro nag-ingon nga usa ka surveillance operation ang ilang gihimo una pa man gikasa ang ronda.

Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 7942 kun “The Philippine Mining Act of 1996” ug Presidential Decree 1586 … “for undertaking any such declared environmentally critical project without first securing an Environmental Compliance Certificate.” (Jeepy P. Compio)