Inahan nga nireklamo sa principal gihulga

NAGPAKITABANG ngadto sa Pantukan Municipal Police Station si Dianne (bansagon gitago alang sa seguridad), inahan sa bata nga nireklamo sa principal nga miresulta sa matud pa sa pagpanginsulto sa maestra nga si Marjorie Llanto Boldo sa usa ka tunghaan sa Pantukan, Davao de Oro.

Kini human nga giingong nakadawat kini og mga hulga sa iyang kinabuhi.

Ang alegasyong pagpangasaba og taman ug pagpanginsulto sa principal nga naila nga si Alvin (bansagon gitago) ngadto sa maestra maoy giingong usa sa hinungdan sa kamatayon niini niadtong Septyembre 19, 2024 tungod sa grabeng kahiubos ug stress.

Sumala ni Dianne sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao, di na matud pa niya maaguwanta ang daghang mga hulga kaniya ug sa tibuok niyang pamilya human nga mikatag ang balita sa kamatayon sa adviser sa iyang anak.

Si Dianne maoy usa sa gibasol sa panghitabo human mikatag usab ang unod sa group chat sa social media kung diin mipadayag sa tumang kahiubos ang teacher.

Saysay ni Dianne, nahitabo ang insidente niadtong Septyembre 4, 2024 kung diin niuli ang iyang anak nga nagkadugo ug samdan sa ulo. Dihang iyang gisukit-sukit ang anak, nasayran nga naaksidente diay kini sa ilang classroom human matud pa gipasayaw-sayaw sa classmate.

Iya matud pang reklamo ngadto sa principal, kay wala matud pa nadapatan og first aid ang iyang anak, inay gipahiran lamang kini og tissue ug duga sa kamunggay. Ug wala pud matud pa siya natubag dayon sa teacher dihang iyang gi-send sa ilang group chat ang iyang mulo.

Iya na usab matud pa naistorya og personal ang teacher una kini niadto sa principal tungod kay suma pa nakuwangan siya sa lakang nga gihimo sa magtutudlo human ang hitabo sa iyang anak.

Gibutyag sa inahan nga nakaangkon og tulo ka tahi ang ulo sa anak tungod sa dakong samad.

Dugang saysay niini nga niadto siya sa principal, Septyembre 5 aron ipaabot ang iyang reklamo. Didto na matud pa sila nag-atubang ni teacher. Giklaro niya nga wala siyay intensiyon nga pakasab-an sa principal ang teacher ug wala niya gidahom nga moabot sa pasakitay og istorya.

"Ang akoa lang, awareness ba nga sunod, simba ko, naa'y mahitabo nga bata, dapat, makig-cooperate sila sa parent, or sa GC (group chat) man lang nga ingon ana, or pwede ba nga manugo sila nga moadto sa akoa sa balay nga 'Mrs., naa'y nahitabo sa imong anak, kuhaa didto' ana. Luoy man gud akoang anak sa part nga kanang gipapauli lang ba, gipabaktas nga nagkadugo," niya.

Dugang niya, layo pa ang ilang balay sa eskuwelahan ug bag-ohay lamang nag-7 anyos ang iyang bata.

Aminado hinuon ang inahan nga ang nahitabo, dala sa kakiat sa iyang anak.

"Sa kakiat lang gyud to (ang nahitabo), sa kakiat lang gyud to sa akoang anak. Ang akoang purpose ato nga nibalik ko pagka-ugma sa principal kay awareness sa ilaha nga kanang akoang anak, na-ingon ana, wala gi-first aid. Bisan kinsa man nga ginikanan, buhaton to uy. Human gilain na man og sabot sa netizens."

Nanawagan siya sa mga netizens nga paminawon una ang ilang habig una dayon mohukom ug mobuhi og mga sakit nga komento.

Dugang niya, duha ka semana sab ni-absent ang iyang bata tungod sa nadangatan. (July Aubrey R. Ngo)