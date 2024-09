Informants magbahin sa P14-M

DAGHANG wala panganli nga mga impormante kansang mga kasayuran maoy hinungdan sa giingong pagka-aresto sa televangelist Pastor Apollo Quiboloy ug sa iyang upat ka mga kauban nga giakusahan, Dominggo sa gabii, Septyembre 8, 2024, makadawat og P14 milyones nga pabuya nga gipasiugdahan sa duha ka "justice institutions" sa kagamhanan sa Pilipinas.

Ang pabuya unang gipahibalo niadtong Hulyo gikian sa giingong “private individuals” ug “friends” kinsa gipalabi nga di magpaila.

Niadtong Martes, Septyembre 10, nagkasabot na ang Philippine National Police (PNP) ug ang Department of the Interior and Local Government (DILG) nga ihatag ang maong pabuya ngadto sa mga impormante human si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, PNP chief Police General Rommel Marbil, ug Police Regional Office-Davao (PRO-Davao) director Police Brigadier General Nicolas Torre III naghisgut sa ganti niadtong Septyembre 9, usa ka adlaw human ang pastor sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) apil na ang iyang mga gisaligan nga misyoneryo boluntaryo nga nitahan ngadto sa mga awtoridad.

“Definitely, ito pong reward na P10 milyon para kay Pastor Quiboloy at tag-iisang milyon para doon sa apat ay ibibigay po iyan sa mga impormante,” pasalig ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa gihimong national press briefing.

Apan tungod sa hinungdang seguridad, mga awtoridad mas nipabor nga di ibulgar ang mga impormasyon ug kinsa ang mga impormante ngadtoi sa publiko.

“We cannot really reveal kung sino po sila at ilan po sila because manganganib po ang kanilang mga buhay. So pag-uusapan pa po yan kung sino-sino po yung entitled sa reward,” dugang pa niya.

Si Quiboloy, uban ang mga miyembro sa KOJC nga sila Cresente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Cemañes, ug Jackielyn Roy gidetiner sa PNP custodial center sukad Dominggo, o human mismo sila giingong nadakpan human usab nga ang Pasig Regional Trial Court (RTC) Branch 159 niisyu og mando “directing the PNP to retain the custody” sa mga suspek.

Samtang ang misyoneryo kinsa unang nadakpan nga mao si Paulene Canada, giingong naaresto human matud pa dunay nanawag nga wala magpaila niadtong Hulyo 9 ug nagpahibalo sa Davao City police kung asa si Canada.

Naaresto si Canada sa usa ka subdibisyon sa siyudad, mga duha ka kilometros lang gikan sa regional police headquarters sa Camp Catitipan, Buhangin.

“Bago mahuli itong si Canada may isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng office sa Region 11 para i-report sa police na nakita niya ang isang babae na kamukha ng nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na P1 million,” tug-an ni Abalos sa usa ka press conference.

Giingong si Quiboloy nisurender human makadawat og "ultimatum" sulod sa 24 oras o lusobon ang gambalay sa mga pulis sa KOJC compound. Sumala sa taho, nga si Quiboloy ug lain pang upat ka kauban nitahan ngadto sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP) ug dayon gibiyahe padulong sa Camp Crame sa Quezon City sa samang gabii niadtong Dominggo. (DEF)