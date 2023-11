Isyu bahin sa AICS payout giklaro

ANG Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Davao Region gilayong nagpatin-aw sa sayop nga mga nanggawas labot sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (ACIS).

Sa ilang Facebook page niadtong Nobyembre 4, 2023, ang DSWD-Davao nagpaklaro sa daghang mga butang labot sa nasampit nga ayuda.

Una, gihisgutan niini ang alegasyon nga pagbalhin-balhin sa ACIS, diin suma nila nga ang maong buhatan kasamtangan nagahimo og imbestigasyon sa hitabo.

Gitin-aw sab sa buhatan nga ang pagpang-apud-apod sa maong ayuda, nagasubay sa guidelines ug kuwalipikasyon nga gitakda alang sa mga benepisyaryo, diin ang matag usa kanila gisuta kung sila ba gyud ang tinuod nga kuwalipikado nga modawat sa ayuda.

Gihisgutan sab sa pahibalo nga walay bahinay sa ayuda, diin ang tanang AICS payout sa DSWD-Davao Region dokumentado ug walay nahitabo nga bisan usa ka higayon nga ang mga personahe sa DSWD nagpasiugda og bahinay sa kantidad nga gihatag sa matag benepisyaryo, dili ug dili, suma pa, kini mahitabo gumikan usa kini ka illegal nga buhat.

Giingon sab sa buhatan nga kung ang mga benepisyaryo dunay namatikdan nga nagapangayo og bahin panahon sa payout, kini dili suma pa, mga personahe sa DSWD-Davao Region ug kinahanglan kini nga i-report ug angay pakgangon kay kini usa ka illegal nga buhat.

Giawhag sa buhatan ang katawhan nga magtinabangay aron ma-report dayon kanila kining mga tawo nga giingong nangayo og bahin atol sa payout.

Ang DSWD-Davao Region dunay mga numerong 0969-450-4722 ug kung dunay mga hulagway nga ebidensiya, ipadala kini pinaagi sa email - dswdonseconcerns@gmail.com.