Kabataan, limbasogan malayo sa druga

GIPAKUSGAN karon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Davao ang ilang paningkamot sa pagsumpo sa paggamit sa ilegal nga druga pinaagi sa pagtukod og Special Drug Education Center (SDEC) alang sa mga out-of-school youth (OSY) ug children in street situation (CISS).

Ang City Anti-Drug Abuse Council (CADAC), uban sa City Social Welfare and Development (CSWDO), ug mga lider ug chairperson sa Sanggunian ng Kabataan Federation gikatakdang magtigum sa World Palace Hotel alang sa orientation ug planning workshop niini.

Ang SDEC usa ka pasilidad nga nakabase sa komunidad nga nagsuporta sa mga inisyatibo sa pagpugong sa paggamit sa druga diha sa komunidad.

Ang katapusang tumong niini mao ang pagtabang sa OSY ug CISS nga mahimong independente ug responsable isip miyembro sa katilingban pinaagi sa pagtudlo kanila mahitungod sa makadaut nga mga epekto sa ilegal nga druga.

Si Sharlene Blas Villaluz, Focal Person sa Child and Youth Development Program sa CSWDO, nagkanayon nga ang pagtukod sa SDEC gimando sa Memorandum Circular No. 2021-001 o ang pag-amendar sa DILG Memorandum Circular No. 2006-150 sa "Establishment and Operation of Special Drug Education Centers for Out Of School Youth and Street Children."

Matud ni Villaluz nga gikinahanglan ang panagtapok sa mga SK Federation leaders ug SK chairpersons aron ilang mahisgutan ang importansiya sa SDEC.

“Gina-try nato kining SDEC sa different barangays nato para mas comprehensive and efficient ang delivery sa programs and services sa SDEC,” ingon sa opisyal.

Dugang sa opisyal nga ang SDEC mahimong usa ka 8-oras nga operating center nga palapdan aron dili lamang sa OSY ug CISS kon dili sa mga bata nga nanginahanglan og espesyal nga proteksiyon. (Jeepy P. Compio, uban sa taho sa PR)