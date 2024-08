Kahimtang sa KOJC compound 'status quo'

BISAN tuod og nagpagawas na og "cease and desist order" ang korte sa Davao City, apan pabilin ang "status quo" sa kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City human nga dunay managlahi nga interpretasyon si Police Regional Office-Davao (PRO-11) Director Brigadier General Nicolas Torre III ug KOJC legal counsel Atty. Israelito Torreon bahin sa kamandoan.

Sa pagserbi sa temporary protection order sa korte sa buhatan sa PRO-Davao, dunay pagkalangay ang nahitabo gumikan kay nagkadiskusyon sila Torre III ug Torreon bahin sa gipatuman nga mando.

Gitakda nga magsumite og clarificatory motion si Torre III ug Torreon ngadto sa korte karong adlawa aron nga mahatagan og katin-awan ang kamandoan ilawom sa gipagawas nga TPO.

Hinuon, nasabutan nga mahatagan og access ang tanang miyembro sa KOJC sa main entrance sa compound apan anaa pa gihapon ang magbantay ang kapulisan.

Ang Regional Trial Court Branch 15 sa Davao City nagmando sa Philippine National Police nga ihunong ang ilang operasyon sa KOJC compound ug tangtangon ang mga barikada o harang sa entradang bahin niini. Dugang pasabot sa korte nga ang gihimong restriksiyon sa kapulisan nakasupak sa katungod sa relihiyon ug sa eskuwelahan sa mga miyembro sa KOJC.

Sayo niini, ang Department of Justice-Regional Prosecution Office Davao Region nagkanayon nga di pa sila maka-isyu og bisan unsang pahayag sa nagpadayon nga sitwasiyon sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) tungod kay ang duha ka partido nangita pa og "judicial recourse".

Gikanayon ni Regional Prosecutor Atty. Janet Grace B. Dalisay-Fabreo atol sa Kapihan sa Bagong Pilipinas, Martes sa buntag, Agosto 27, 2024, sa NCCC Victoria, nga ang pinakamaayong himuong aksiyon sa matag partido mao ang paghatag og higayon sa "judicial system" nga mangilabot ug mohatag og saktong resolusyon bahin sa isyu sa KOJC.

“Both parties are presenting their own contentions and it may be one that would entail judicial determination so it's going to be unethical, it's also going to be premature for me to give my opinion because we expect that both parties would be looking for judicial recourse,” matud niya.

Dugang ni Fabreo nga tungod kay ang duha ka partido magduso og mga kaso ug mohimo og aksiyon, ang ilang buhatan mobalibad una sa paghilabot sa maong butang aron nga di makaapekto sa "judicial determination" sa kaso.

Mga 1:30 sa hapon kagahapon, ang southbound lane sa CP Garcia Highway subling giablihan alang sa mga behikulo. Ang highway gihimo nang "two-way traffic" aron nga makaakomodar sa mga sakyanan nga nagbiyahe sa lugar. (Uban sa taho ni Rojean Grace Patumbon)