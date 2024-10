Kalagkalag uwanon

TUNGOD sa padayong pagdaut sa kahimtang sa panahon sa nasud, daghang mga dapit sa Davao Region ang posibleng makasinati og hinay ngadto sa kusog nga pag-ulan nga mahitabo sa kalag-kalag tungod sa "trough" sa kusog nga Bagyong Kristine ug ang mga hulga sa La Niña, sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration-Davao Complex Station (Pagasa-Davao).

Gikanayon ni Lolita Vinalay, Chief Meteorological Officer sa Pagasa-Davao sayo ning semanaha nga ang base sa ilang pagbana-bana ang kondisyon sa panahon mobundak ang ulan taliwala sa kahapunon o kagabhion sa Biyernes, Nobyembre 1 ug Sabado, Nobyembre 2, 2024.

Kini maoy hinungdan nga gitambagan ang tanang Dabawenyo nga mag-amping sa impak sa posibleng kalit nga mga pagbaha ug pagpanahili sa yuta ilabi na sa ubos nga mga bahin nga lugar.

“The trough of Kristine may bring mostly cloudy skies over most of Southern Luzon and Visayas. The rest of the country will have partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, with higher chance of thunderstorms over the eastern section of Northern and Central Luzon due to Easterlies and over Mindanao due to the trough of Kristine,” pahibawo sa Pagasa base sa ilang senimana nga "weather outlook" gikan Oktubre 25 hangtud Nobyembre 1.

“The weather scenario next week is based on the latest forecast scenario for Tropical Cyclones Kristine and Leon (international name Kong-rey). Considerable changes in their forecast scenarios will significantly affect the weather outlook of the country for next week,” dugang pahayag sa ahensiya.

Sayo ning semanaha, gilauman sa Pagasa nga dugang mga bagyo gikan sa Pacific magsugod na og sulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sa Nobyembre karong tuiga tungod sa pagdevelop sa cold phase sa La Niña sa nasud kon diin ang mas taas nga persentaye sa mga bagyo nga moigo sa kayutaan sa Pilipinas ug posibleng moigo kini sa isla sa Mindanao.

Samtang, gisulti sab sa state weather agency nga ang nasud makasinati og La Niña gikan Septyembre hangtud Nobyembre, kon diin ang unang mga sinyales sa phenomena mao ang sagunson nga mga tropical cyclones.

Kini gilauman nga magpadayon hangtud sa unang quarter sa 2025. (DEF)