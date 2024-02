Kalinaw SEMR tabangan sa OPAMINE

SI Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno mipasalig sa pagtabang sa Kalinaw South-Eastern Mindanao Region (Kalinaw SEMR), usa ka organisasyon sa mga kanhi rebelde sa rehiyon.

Si Magno maoy nanguna sa pagpanumpa sa mga opisyal sa Kalinaw SEMR niadtong Huwebes, Pebrero 15, 2024 uban sa Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation, and Unity (OPAPRU) South Eastern Mindanao Director, Atty. Elisa Evangelista-Lapiña, Col. Osmalik Tayaban sa 10th Infantry Division, PCol. Roel de Robles Flores sa Police Regional Office 11, ug Regional Adviser on Peace and Security Ret. Major Gen. Edgardo de Leon.

Si Magno, kinsa gitudlo usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip Cabinet Officer for Regional Development and Security for Southeastern Mindanao, nidayeg sa inisyatiba sa mga kanhi rebelde sa pag-organisa sa ilang kaugalingon aron maseguro nga magpadayon ang repormasyon ug kalamboan sa mga kanhi rebelde.

"You put this initiative and showed to the government that you are willing to cooperate with us to truly have a peaceful community," ingon ni Magno.

Matod niya nga ang pagtukod sa Kalinaw SEMR magsilbi nga sumbanan sa ubang rehiyon nga sundon.

Luyo nga walay tinubdan sa pundo ang organisasyon, si Magno nihatag og P100,000 nga seed money alang sa organisasyon aron makasugod sila sa ilang giplanohang mga programa.

Mipasalig usab siya nga tabangan sila sa pagpangita og pundo para sa ilang mga programa ug kalihokan nga makatabang sa ilang transisyon ngadto sa kinabuhing sibilyan human sa pagbalik ngadto sa sabakan sa balaod.

Gawas sa financial assistance, mipasalig usab si Magno nga mohatag og educational assistance alang sa mga kanhi rebelde.

"Hopefully your vision will be replicated all over the Philippines. This is one way to truly achieve peace and development," ingon ni Magno.