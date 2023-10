Kandila ug bulak kuninitan

MGA presyo sa kandila ug binotelyang mineral water pabilin sa naandan niining presyo sa kasaulogan sa Adlaw sa Santos ug sa mga minatay.

Mga kandila nga bililhon kaayo ning panahona, mga tawo makapili gikan sa P5, P10, ug P20 matag usa, depende sa gidak-on sa kandila. Mga dekolores nga kandila mapalit sab sa P5 hangtud P35 matag usa depende sa gidak-on sab.

Samtang ang binotelyang tubig duol sa mga sementeryo sa Davao City mapalit sab sa P7 hangtud P25 matag usa, depende sa ilang gidaghanon, sama sa 330 ml hangtud sa usa ka litro.

Mga naninda duol sa mga pampublikong sementeryo nagsulti nga presyo sa mga kandela pabilin sa ilang presyo ug wa gilauman nga motaas.

“May uban nga mopili og gagmay nga mga kandila tungod sa limit nga budget, samtang ang uban gusto og dako aron daw nice tan-awon sa mga lubnganan,” matud ni Teresita Ochoa, tigbaligya og kadila sa SunStar Davao atol sa price monitoring sa mga sementeryo, Oktubre 31.

Laing tigbaligya nga si Diday Elias nagkanayon nga ilang gilauman mga kadila maoy “hot demand” karong adlawa ug ugma busa nag-andam sila og daghang suplay.

“Dili man siya pareho sa karne nga og madugay malata, ang kandila as long as dili mabakli o mabasa pag-ayo, puwede kaayo na siya ibaligya,” matud sa tigbaligya.

Samtang base sa pinakaulahing Suggested Retail Prices (SRP) sa Department of Trade and Industry (DTI) sa mga Basic Necessities And Prime Commodities pinetsahan Pebrero 2023, mga presyo sa bottled mineralized water naa sa P6.75 hangtud P75, nga mahimong managlahi gikan sa 330 milliliters (ml) hangtud sa sais litros. Ang SRP alang sa mga kandila naa sa P33.42 hangtud P177.71, mag-agad sa ihap sa mga kadila matag pakite.

Kahinumdoman nga ang DTI miapela ngadto sa mga namaligya og bulak, kandila, ug bottled water nga di magpataas sa ilang mga presyo atol sa paghandom sa Adlaw sa Santos ug sa minatay.

Ang pinakaunang kampanya sa "Undas Bantay Presyo" sa tibuok nasud, nagtumong sa pagseguro ang kalig-on sa presyo, gipasiugdahan ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa pakig-alayon uban ang mga rehiyonal nga buhatan, Union of Local Authorities of the Philippines (Ulap), ug local government units,

Kini naglakip sa pagmonitor sa mga presyo sa mga kandila ug tubig. (Ian Carl Espinosa/Uban sa taho gikan sa PNA)