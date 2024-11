Kapin 17K pasahero nidagsa sa mga terminal sa Davao City

MITALA ang Task Force Davao (TFD) og taas nga ihap sa mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT) human gyud sa kasaulogan sa Kalagkalag 2024.

Sa bag-ohay nga taho, 17,359 indibiduwal nidagsa sa terminal niadtong Dominggo, Nobyembre 3, 2024, kay duna nay trabaho ug klase sa Lunes, Nobyembre 4.

Samtang niadtong Biyernes, Nobyembre 1, ang ahensiya nitala og 14, 020 pasahero sa pampublikong istasyon aron nga manguli alang sa Adlaw sa mga Kalag gawas sa Davao City.

Sa eksklusibong paghinabi uban ni TFD spokesperson Captain John Louie Dema-ala, nagpatuman sila og istrikto nga seguridad sa terminal ug way mga dautang insidente ang gitaho atol sa taas nga bakasyon.

“So far, wala naman tayong natala. Heightened naman ang downtown areas at napaka strict po ng monitoring natin especially sa ating terminal,” butyag sa opisyal ngadto sa SunStar Davao.

Kahinumdoman gikanayon ni DCOTT manager Aisa Usop ngadto sa mga tigbalita sa Davao sa usa ka press conference nga gilauman na nila ang 50,000 hangtud 80,000 ka mga pasahero gikan Oktubre 31 hangtud Nobyembre 2 tungod sa tinuig nga relihiyusong aktibidad.

Dugang pa niya nga mga 1,500 nga biyahe sa bus ang gitakda matag adlaw aron madumala ang pagdasok sa mga pasahero gikan sa kasarangan nga 700 hangtud 800 nga biyahe.

Sa bahin sa kalinaw ug seguridad, gihisgutan ni Usop ang mga "integrated" nga mga personahe gipakatag aron nga mapalambo pa ang seguridad ug kahapsay sa lugar sulod sa terminal.

Atol sa tibuok kasaulogan, ang Davao City Public Safety and Security Office (PSSO) nagpakatag sa ilang 13,136 "integrated personnel" aron nga maseguro ang kaluwasan sa transportasyon, terminal, establisemento, simbahan, kadalanan, ug mga sementeryo.

Apil sa mga ahensiya kinsa gipalihok mao ang gikan sa Task Force Davao, City Civil Security Office, City Transport and Traffic Management Office, City Environment and Natural Resources Office, City Social Welfare and Development Office, Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation- Southeastern Mindanao, City Disaster Risk Reduction and Management Office, ug Davao Central 911. (David Ezra Francisquete)