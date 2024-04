Kapulisan may personal of interest na sa lalaking gipusil sa Gensan

PERSONAL nga bangi ang gilantaw nga motibo sa otoridad sa pagpusil-patay sa usa ka lalaki, alas 7 sa gabii, Marso 31, sa General Santos City.

Biktima mao si Jerry Batoto Abellanosa, 51, nga nagpuyo sa Purok 2, Lanton Extension, Barangay Apopong, General Santos City.

Suma ni General Santos City Police Office (GSCPO) Director Colonel Nicomedes Olaivar nga samtang naglingkod ang biktima atbang sa iyang balay miabot ang nakamotor nga mga suspek dayon pusil kaniya.

Gitabang ang biktima ug gidala sa ospital apan wa na kini masalbar pa.

Dugang sa kapulisan nga may mga person of interest na nga gilantaw ang kabanay sa biktima nga may kalabutan sa kamatayon niini.