Kaso ni 'Osie' gilantugi sa kabanay

GILANTUGI sa pamilya ang mga kaso nga gipasaka batok sa napatay nga kanhi rebelde ug miyembro sa Indigenous Peoples (IP) kinsa gitaho nga gipusil sa adlaw sa iyang adlaw nga natawhan atol sa pagsilbi sa warrant of arrest sa mga pulis.

Sukwahi sa taho sa pulis nga gipasaka sa Davao City Police Office (DCPO), si Datu Cito Ansayod, paryente sa kanhi rebelde nga si Nestor Dabawnon Ansayod, alyas Osie nagbutyag sa paghinabi sa DXDC RMN Davao sayo ning semanaha nga ang iyang ig-agaw wala nalambigit sa gialegar nga mga kaso ilabi na ang duha ka ihap nga kasong "murder, robbery, kidnapping, and serious illegal detention."

Dugang pa niya nga ang mga kaso ilabi na gyud ang "robbery band" nga gipamugos sa mga pulis batok kang alyas Osie nahusay na ug gihuptan sa ilang tribal chieftain.

Kahinumdoman, ang suspek napatay human giingong nisukol sa mga pulis sa iyang kaugalingong balay sa Sitio Alon, Barangay Malabog, Paquibato District niadtong Miyerkules sa hapon, Nobyembre 6, 2024.

Gawas sa pagkamatay ni alyas Osie, si Police Staff Sergeant Noel Marundan, Intelligence officer sa Paquibato Police Station, namatay sab human maigo atol sa operasyon atol sa pagsulay og dakop sa suspek.

Human sa insidente, si DCPO acting city director Police Colonel Hansel Marantan nagpadangat sa iyang pahisubo ngadto sa pamilya ni Marundan, nagdayeg sa kaisog sa pulis ug nagkanayon nga “Despite the risks, PSSG Marundan's bravery shone as he confronted this dangerous criminal, underscoring his role as a true public servant.”

Sa pikas bahin, nipahisubo sab si Sebastian "Baste" Duterte, mayor sa Davao City ug gidayeg ang talagsaong pagserbisyo ni Marundan pinaagi sa pag-ingon, "I commend the members of the Davao City Police who remain steadfast in their commitment to serve the public, selflessly dedicating their lives to protect law-abiding Dabawenyos."

Sumala sa taho, nga ang suspek usa sa mga notadong miyembro sa New People’s Army (NPA) kinsa gimonitor sa mga pulis sa lugar sulod sa duha ka tuig. Apan si Datu Ansayod nagkanayon nga ang iyang ig-agaw nisurender na ngadto sa 16th Infantry Battalion sa Philippine Army (PA) ug nibalik na sa sabakan sa gobyerno una ang insidente. (David Ezra Francisquete)