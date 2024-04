Kaso sa pertussis natala

ANG Southern Philippines Medical Center (SPMC) nagkumpirma nga may kaso sa pertussis nga natala ang ospital diin kini naggikan sa Davao City.

Sa gihimong press conference sa Wednesdays Habi at Kape, Abril 3, 2024, sa Ayala Malls Abreeza si

Dr. Delta S. Aguilar, Head, sa Infectious Disease Cluster for Reemerging Diseases of the Department of Pediatrics sa SPMC, nga sa unang kwarter ning tuig duna nay 10 ka kaso gikan sa Davao City.

Suma pa nga sa tuig 2023, dunay 67 ka kaso sa pertussis, diin lima ang namatay. Sagad sa namatay mga kabataan nga nag-edad og usa ka bulan ug wala pa nabakunahan.

Sa pikas bahin, gibutyag sa Davao City Health Office (CHO) nga ang pertussis o whooping cough mapugngan pinaagi sa bakuna, ug proper hygiene.

“Pagpabakuna sa atong mga anak sa Pentavalent (Diptheria, Pertussis, Tetanus, Hib, HupB) sa edad nga isa ug tunga ka bulan, duha ug tunga ka bulan, tulo ug tunga ka bulan,” sa post sa City Health Office.

Dugang pa nga ang vaccine nga TDaP (tetanus, diphtheria, and pertussis [whooping cough]) sa 27th week ug 36th week of gestation makatabang aron malikay ang bata sa sakit. (RGV)