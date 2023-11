Kaso sa VAWC sa Davao City misaka

GIBUTYAG sa Davao City Mayor's Office-Integrated Gender and Development Division (CMO-IGDD) nga ang ihap sa mga kasong Violence Against Women and their Children (VAWC) sa Davao City sa 2022 nisaka.

Kini maoy gibutyag ni Lorna Mandin, pangulo of IGDD atol sa Kapehan sa Dabaw, Lunes sa buntag, Nobyembre 20, 2023, sa SM Ecoland, nga ang ihap sa maong mga kaso nisutoy hangtud 2,000 niadtong 2022 itandi niadtong 2021 nga dunay 1,000 kaso.

“We are assuming na marami talagang cases, ang basis lang natin sa pagtaas at pagbaba are the reported cases kaya panahon ng pandemic there was a reduction because again on the lack of access noh walang mapupuntahan or takot lumabas,” tug-an ni Mandin.

Dugang pa niya nga kasagaran niining kasoha gikan sa Talomo District kon diin mga biktima nag-edad pa lang gikan 18 ug 35-anyos hangtud 64-anyos.

Matud niya nga ang pagtaas sa ihap mahimong nagagikan sa mga tawo nga nitaho na sa mga kaso niini, di sama niadtong 2020 ug 2021 kon diin nahadlok sila nga motaho sa kahadlok nga mataptan sa kagaw sa Covid-19.

Iyang gipahimug-atan nga bisan kung ang Talomo District dunay pinakadaghan nga ihap sa mga taho ang hinungdan niini mahimong ang pagkabentaha niini nga lokasyon nga duol sa siyudad mismo, dali lang makataho, ilabi na sa mga kasong dunay kalambigitan sa VAWC. Di sama sa ubang distrito nga ang lokasyon layo gikan sa downtown area.

Gikanayon sa IGDD nga 99 porsiyento sa mga kaso nga ilang gigunitan ilawom sa Republic Act 9262 o labing nailhan nga Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, kon diin ang mga suspek mao mismo ang ilang kabanay, di kinahanglan nga minyo apan kasagaran mga asawa lang.

Apil sa mga kaso ang mga 20 hangtud 25 porsiyento niini wala na mopadayon sa pagsang-at sa kaso inay nipili sa psychological intervention sama sa psychotherapy, ilabi na sa mga ginikanan sa mga bata nga biktima, kasagaran mga ginikanan nipili nga husayon ang mga kaso kay aron nga malikayan ang komplikto.

Base sa CMO-IGDD alang sa panahon sa Enero hangtud Disyembre 2022 gikan sa unang hangtud sa ikaupat nga kuwarter, ang ihap sa mga kliyente nga ilang giatiman mga 1,206, kon diin ang 1,191 mga babaye ug 15 mga kabataan.

Samtang gisulti ni Sherlyn S. Concubierta, Social Welfare Officer and Women Focal Person sa Department of Social Welfare and Development-Davao Region (DWSD-Davao) nga kung ang biktima modangop sa ilang buhatan, ila kining i-refer ngadto sa hingtungdang buhatan sa local government. Dugang pa niini nga mohatag sila og psychological interventions sama sa pagpanambag ug pag-counseling ngadto sa biktima.

“Amoa silang ginatudluan kung asa gyud ang appropriate agency which will cater their cases,” matud ni Concubierta.

Kadtong mga giabuso nga pisikal o psychological, i-refer sila sa departmento ngadto sa pinakaduol nga police station aron nga magpa-blotter sa kaso. Gidasig sila nga mokuha og psychological test sa Southern Philippines Medical Center-Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine (SPMC-IPBM) alang sa ilang psychological intervention.