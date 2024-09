Klase sa JMCFI balik na sa naandan

OPISYAL nang balik ang pisikal ug face-to-face nga mga klase sa Jose Maria College Foundation Inc. (JMCFI) Integrated Basic Education human sa 16 ka adlaw nga tensiyon sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) compound pangunahan sa Philippine National Police (PNP) ug sa gobyerno.

Sa ilang pahibalo, mga klase mobalik sa Lunes, Septyembre 16, 2024, human nibali sa "online learning" tungod sa pagserbi sa warrant of arrest aron dakpon si KOJC leader ug founder, Pastor Apollo Quiboloy, apil ang iyang upat ka mga kauban nga giakusahan og mga kasong "sexual and human trafficking."

Apan mga klase sa tersero nga lebel magpabilin pa sa "online" hangtud mahimo ang komprehensibong pagsusi sa gambalay ug "safety measures."

“Classes will remain online until a thorough building assessment and safety measures have been completed, followed by the necessary clearance from the Office of the City Building Official,” matud pa sa college foundation sa ilang Facebook post, Septyembre 9.

Kasamtangan, mga miyembro sa KOJC ug misyoneryo nagsugod na sa pagpanglimpyo sulod sa compound apil na ang cathedral, JMC basement, ug uban pang mga lugar nga giokupahan atol sa halos duha ka semana nga ronda.

Kahinumdoman nga ang tensiyon nagsugod kaadlawon sa Sabado, Agosto 24. Nagpakatag ang PNP og mga 2,000 ka pulis gikan sa nagkadaiyang police regional offices sa Mindanao aron nga magserbi sa warrant of arrest batok kang Quiboloy kinsa gialegar nga nagtago mismo ug ubang mga kauban sa palibot sa KOJC compound.

Si Quiboloy ug iyang mga personal trusted assistants nisurender niadtong Dominggo, Septyember 8.

Sumala ni KOJC legal counsel lawyer Israelito Torreon, ang relihiyusong lider nakahukom nga motahan sa kaugalingon ngadto sa mga awtoridad kay di na siya buot nga “lawless violence” magpadayon sulod sa 30-ektaryang propedad.

Sa pahayag nga na-post sa iyang Facebook page, gi-esplikar ni Torreon nga ang gihimo Quiboloy usa ka “ultimate sacrifice.”

“He could not bear to witness a second longer the sufferings that his flock was experiencing for many days,” tataw ni Torreon.

“Pastor Apollo C. Quiboloy was actually waiting for positive results vis-a-vis the legal remedies that his lawyers opted to avail, hence, he was out of reach for a number of days,” dugang pa niya. (DEF)