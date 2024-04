Klase suspendido tungod sa kainit

TUNGOD sa tumang kainit sa panahon karon nunot sa El Nino, ubay-ubay ka mga lugar sa nasud gipili nga isuspenso ang ilang klase alang sab sa kaayuhan sa mga estudyante.

Dinhi sa Mindanao, ang General Santos City ug Munisipalidad sa Tantangan misuspenso sa ilang klase alang sa kaayuhan sa mga estudyante nila.

Ang LGU sa General Santos City mipaguwa sa Executive Order No. 19, Series of 2024 or "Executive Order declaring suspension of classes at all levels in both public and private schools in the City of General Santos."

Ang pagsuspenso sa klase gikan Abril 2 ngadto Abril 5, 2024, apan kini mamahimo nga maextend o malibgas ra sab.