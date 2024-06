Kusog nga ulan, tubig baldahon

SUBLING gitambagan sa Davao City Water District (DCWD) ang ilang mga kustomer nga magpundo og tubig sa Hunyo 24, 27, 29, ug 30, 2024, tungod sa kusog nga pag-ulan nga gilaumang makaapekto sa mga giserbisyohan sa Davao City Bulk Water Supply Project (DCBWDP).

Kini nagtimaan sa ikaupat nga advisory gikan sa kompaniya sa water utility bahin sa potensiyal nga dugay nga pagkabalda sa tubig. Ang nangaging mga advisories gikan sa DCWD nagmando sa mga kustomer sa pagpundo og tubig gikan sa Hunyo 1 hangtud 6, Hunyo 7 hangtud 9, ug Hunyo 21 hangtud 23.

Sa pinakaulahing advisory niini, gipahimangnoan sa DCWD ang mga residente nga giserbisyohan sa DCBWDP nga magpundo og tubig nga limpyo, tinabunan nga mga sudlanan, sa pagpaabot sa ubos nga pressure sa tubig o posibleng pagkabalda sa suplay sa tubig sa Hunyo 24, 27, 29, ug 30.

Apil sa mga apektadong lugar ang giserbisyohan sa Dumoy mao ang Agdao, Angliongto, Buhangin, Centro, Gov. Vicente Duterte, Hizon, Lapu-Lapu, Madapo, Mandug, Pampanga, Panacan, Rafael Castillo, Sasa, Tigatto, Ubalde, ug Wilfredo Aquino, Riverside Balingaeng, Biao Escuela, Biao Guianga, Biao Joaquin, Catalunan Grande, Los Amigos, Matina Biao, New Valencia, Riverside, Tacunan, Talandang, Talomo River, Tugbok Proper, and Ulas, Tugbok Bago Aplaya, Bago Gallera, Bago Oshiro, Bangkal, Catalunan Grande ug Pequeño, Matina Pangi, Mintal, Sto. Niño, Talomo Proper, ug Tugbok Proper, Calinan (Dacudao, Gumalang, Lacson), Cabantian (Cabantian, Communal, Indangan), ug Panacan (Bunawan, Ilang, Lasang Panacan, Sasa, Tibungco) water supply systems.

Sayo niini, opisyal nga gideklarar sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang pagsugod sa ting-ulan niadtong Mayo 29, 2024, human sa mga bulan sa hulaw.

“PAGASA has forecasted heavy/prolonged rainfall, which may lead to reduced flow or temporary cessation of bulk water supply distribution due to high turbidity of the Tamugan River,” sa DCWD nga na post sa ilang Facebook Dominggo sa buntag, Hunyo 23.

Kung magpadayon ang kusog nga pag-ulan, plano sa DCWD nga gamiton ang mga tinubdan sa tubig sa yuta aron mapadayon ang padayon nga suplay sa tubig. Bisan pa, ang mga lugar nga adunay taas nga lugar sa Panigan-Tamugan River, labi na kadtong naa sa mas taas nga elevation o mas layo sa mga pasilidad sa pagtipig, mahimong makasinati nga limitado sa walay suplay sa tubig sa panahon sa peak demand.

Gipasalig sa DCWD sa mga residente nga bantayan pag-ayo ang mga apektadong lugar aron maseguro ang paghatud sa tubig sulod sa 24 oras.

Ang DCBWDP nga gilusad sa Davao City Government aron matubag ang mga isyu sa suplay sa tubig, naglihok na sukad niadtong Disyembre 1, 2023, sumala sa gipahibalo sa Apo Agua niadtong Enero 9, 2024.

Ang orihinal nga gikatakda nga mahuman sa 2021, ang proyekto nagtumong sa pagpauswag sa kasaligan sa suplay sa tubig sa siyudad sa Davao. (Rojean Grace Patumbon)