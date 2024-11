Lalaki, kabaw naigo sa kilat, patay

NAGBANGUTAN ang pamilya sa usa ka ulitawo nga naigo sa kilat alas 4:00 sa hapon, Dominggo, Nobyembre 3, 2024, sa Midsayap, probinsiya sa Cotabato.

Giila ang biktima nga si Ryan Peñalber alyas Long ug nagpuyo sa Barangay Agriculture, Midsayap, Cotabato.

Gibutyag ni Midsayap Chief of Police, Lieutenant Colonel Realan Mamon, nga nanghipos ang ulitawo sa iyang binuhing kabaw dungan sa makusog nga ulan ug hangin.

Gihikot ni Peñalber ang kabaw sa punoan sa mangga duol sa ilang balay sa dihang kalit miigo ang kilat.

Tuasik ang mga sanga sa mangga nga sentro nga naigo sa kilat ug nalagpot ang biktima apil ang kabaw.

Patay on the spot ang kabaw samtang gidala pa sa iyang pamilya ang ulitawo apan gideklara kini sa doktor nga dead on arrival.

Nagpasidaan si Midsayap Mayor Rolly Sacdalan sa katawhan nga mag-amping panahon nga dunay kusog nga ulan ug hangin sa posibleng kusog nga kilat sab susama sa gisamputan sa ulitawo. (Edgar E. Fuerzas)