Lechon nagbaha sa nasunogan

BISAN pa sa kaguol nga gibati sa mga biktima sa sunog sa Agdao ug Matina sa Davao City, naminusan kini tungod kay daghang lechon nga baboy ug cash assistance ang nibubo sa ilang media noche niadtong Disyembre 31, 2023.

Kini human nga mokabat sa 27 ka lechon ang gidonar sa Office of the First Congressional District ning siyudad sa Davao ngadto sa mga biktima sa managlahing insidente sa sunog sa Barangay Leon Garcia, Agdao District niadtong Disyembre 27, 2023 ug sa San Francisco De Asis Village sa Barangay 74-A Matina Crossing niadtong Disyembre 31.

Ang mga nakadawat, bisan og naguol sa gidangatan, nahupayan hinuon sa dihang ang mga kawani ni First District Representative Paolo "Pulong" Duterte, pinaagi sa iyang programa nga "Pulong-pulong ni Pulong", niadto sa lugar ug nidonar og 20 ka lechon sa Cong. Manuel Garcia Elementary School ug sa mga nasunogan sa Matina.

Nagdala usab sila og lain-laing putahe sama sa chicken barbecue, sinugba nga isda, ug bihon nga adunay linuto nga bugas ug ice cream alang sa pagsugat sa Bag-ong Tuig sa mga nasunogan.

Gawas niini, nakadawat usab og mga bag-ong sinina ang mga bata ingon man mga hamtong.

Sa wala pa ang kalihokan, si Duterte, pinaagi sa iyang anak nga si Rodrigo "Rigo" Duterte II, nanghatag og food packs ug cash assistance sa kinatibuk-ang 133 owners, 165 ka sharers, 44 renters, ug 34 ka boarders sa Barangay Leon Garcia.

Si Ma. Si Eliza Paylado, 56, residente sa Purok San Vicente, Barangay Leon Garcia sa Agdao, niingon nga ang pagpanghatag sa Office of First Congressional District usa ka paagi nga naghatag kanila og paglaum.

“Bisan pa sa nahitabo nga sunog, duna gihapo’y kalipay nga nangabot, dunay kalipay sa pag-celebrate sa New Year labi na dunay pa-litson si Congressman Paolo Duterte, thank you kaayo Cong,” ingon ni Paylado.

Sumala sa Bureau of Fire Protection sa Davao Region (BFP-Davao), dili mominus sa 300 ka mga balay ang naugdaw sa sunog niadtong Disyembre 27, Miyerkules, diin 800 ka mga indibiduwal ang nawad-an og panimalay.

Ang hinungdan sa insidente tungod sa electrical eruption gikan sa usa ka overheat appliance.

Dugang pa, ang mga biktima sa sunog sa Barangay 74-A Matina Crossing wala usab nagsaulog sa Bag-ong Tuig nga walay makaon tungod kay ang grupo ni Rep. Duterte niadto usab sa San Francisco De Asis Village sa Matina Crossing ug nidonar og pito ka lechon ug uban pang mga putahe sama sa chicken barbecue, sinugba nga isda, ug bihon uban sa linuto nga bugas ug ice cream nga dessert alang sa ilang pagsugat sa Bag-ong Tuig.

Ang team ni-apud-apod usab og hinanali nga tabang ngadto sa kapin sa 100 ka mga biktima sa sunog — 17 ka owners, duha ka sharers, 17 ka renters, ug walo ka mgaboarders.

Nag-apud-apod usab sila og init nga lugaw ug bag-ong mga sapot samtang ang hinabang nga kuwarta ipanghatag karong semanaha.

Anaa sab sa 17 ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa Matina Crossing niadtong Disyembre 31, Domingo sa buntag.

Sa laing bahin, gitabangan dayon sa magbabalaod ang mga nasunogan sa Purok 33, Ramon Magsaysay, Calinan, niadtong Bag-ong Tuig.

Naugdaw sa sunog ang tulo ka mga balay ug usa ka commercial building mga ala 1:30 sa kaadlawon, nga nakaapekto sa mga pito ka pamilya.

Nakadawat usab og cash aid ang mga biktima, Enero 2. Bisan og wala personal nga nakabisita si Duterte sa mga nasunogan, giseguro niya nga mahupay sila sa panahon sa ilang kalisod ilabi na nga nagsaulog sila sa Bag-ong Tuig.