LGU Mati, DOrSU nagkasabot mga daycare teachers bansayon

NAGKASINABOT ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mati ug Davao Oriental State University alang sa training sa mga Daycare teachers nga gi-empleyo sa lokal nga panggamhanan.

Nahitabo ang pinirmahay tali sa LGU sa Mati City ug Davao Oriental State University (DorSu) buntag sa Enero 15, 2024.

Ang maong kasabutan may kalabutan sa access, monitoring ug pag-implementar og mga programa para sa prayoridad sa Daycare Teachers nga dako ang tabang para sa pagpalambo sa primary years sa usa ka bata.

Sa kasamtangan, adunay 71 ka mga Daycare Volunteers o Teachers ang City Social Welfare and Development Office (CSWDO) nga mobalik og training sa DOrSU alang sa dugang kahibalo.

Subay sab sa kasabutan, tanan volunteers mamahimo nang makakuha ug diploma ug certificate human sa mga programa ug training na i-implementar subay sa maong MOA.

“Bringing education is the only way we can combat the ill of society. But we can not start them in high school, we need to start them young,” pahayag ni City Mayor Michelle Nakpil Rabat atol sa MOA signing.

Gisaysay sa mayora ang importansiya sa pagtudlo sa mga bata sa sayo na pangedaron para sa mas tama na pagdako sa mga kabatan-unan na andam mo tabang sa komunidad.

Gipadayag sab ni DOrSU president Roy Ponce ang ilang kalipay na makig-alayon sa City of Mati LGU para sa kalambuan og ikamaayo sa mga bata.

Ang MOA modagan og lima ka tuig na kontrata tali sa duha ka partido.

Gidahom ang mas taas na daycare teacher rates ug pag-implementar og mga training para sa mga daycare teacher volunteers na importante para katabangan ang maayong pag-develop. (Uban ni Cheche Diabordo sa KAMM Davao)