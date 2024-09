'Lingap Para sa Mahirap' gipadaghan

ANG lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Davao niadtong Miyerkules, Septyembre 25, 2024, nag-abli og laing satellite office alang sa "Lingap Para sa Mahirap" program.

Ang Lingap Poblacion Satellite Office mao ang ika-unom nga satellite nga buhatan nga nahimutang sulod sa compound sa Almendras Gymnasium.

Kini nga satellite office magsilbi sa mga Dabawenyo nga nagpuyo layo sa main office niini sa Southern Philippines Medical Center (SPMC) sa Bajada.

Si Ytalia Bohol, officer-in-charge sa Lingap Office, niingon nga kon konsiderahon ang nahimutangan sa Lingap Poblacion, gatusan ka mga kliyente ang ilang gipaabot matag adlaw.

“Estimated namo nga ma-accommodate diri is nasa 200 to 500 clients per day kay tungod naa man gud siya diri sa sentro,” ingon ni Bohol.

Sumala sa opisyal nga abli ang opisina gikan sa Lunes hangtud Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag hangtud sa alas 5 sa hapon. Magpadayon kini sa pag-atiman sa mga kliyente bisan sa mga holidays gawas sa katapusan sa semana.

Ang "Lingap Para sa Mahirap" maoy usa sa mga flagship program sa kagamhanan sa dakbayan nga nagtinguha nga mahatagan og medical assistance ang mga Dabawenyo.

Ang Lingap nga programa nag-atiman sa mga hangyo alang sa tabang sa mga bahin sa apparatus ug prosthetics, dialysis, bayad sa lubong, bayranan sa ospital, mga pamaagi sa laboratoryo, ug tambal.

Nasayran sab nga ang Lingap adunay laing lima ka satellite offices nga nahimutang sa Bunawan, Toril, Marilog, Calinan, ug Paquibato. (JPC)