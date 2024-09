Lingaw-lingaw ni Marbil gipanalipdan

GIPANALIPDAN sa Philippine National Police (PNP) ang ilang taas nga opisyal human nisalmot og panagtapok nga kalihukan sulod sa Davao police regional office sa Camp Catitipan, Buhangin taliwala sa napadayon nga kontrobersiya ug matukibon nga operasyon sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) central compound.

Kini human ang usa ka viral video nagpakita kang PNP chief General Rommel Marbil nikanta sa maong kalihukan uban ang mga opisyal sa PNP samtang nag-awhag sa self-proclaimed “Appointed Son of God” nga mosurender, Biyernes sa gabii, Agosto 29, 2024.

“To put a perspective on the video, what it captured is a moment wherein our chief PNP is simply trying to uplift the morale of our troops who are really tired and beaten from a day long police operations to capture Quiboloy and others,” eksplikar ni Police Regional Office-Davao (PRO-Davao) spokesperson Major Catherine Dela Rey sa pahayag nga gi-post sa Facebook page sa PRO-Davao.

Dugang gikanayon ni Dela Rey nga ang bidyu “just a portion” sa tibuok kalihukan apan kini wala magpasabot nga nagpabaya na sila sa ilang dakong tahas nga mao ang pagsikop sa tanang suspek sa KOJC nga giakusahan og mga kasong "sexual and human trafficking".

“It’s his simple way of bonding and boosting the spirits of the PNP personnel. But the main focus remains, to serve the warrant of arrest to Quiboloy and others and bring them to the court,” dugang pa niya.

Sa pikas bahin, sa paghinabi uban sa GMA Regional TV One Mindanao ngadto ni Brigadier General Roderick Augustus Alba, PNP Acting Director for Police Community Relations, siya nagkanayon nga dugay na kini nga normal nga tradisyon nga molusad og sama nga aktibidad aron sa paghupay sa tensiyon nga ilang nasinatian.

“Yan ang part ng aming police customs ang tradition. Kapag kami po ay napapagod sa aming trabaho, mayroong pumapalit sa napapagod at ang napapagod ay nagpapahinga at nagfe-fellowship po kami.”

Dali sab nga nakasaway ang netizens ug nanawagan sa pagtagad sa PNP sa ilang aksiyon ug gawi, nga naghulagway sa insidente nga “di haum” ug “nakainsulto” ilabi na sa mga miyembro sa KOJC ug suporter nga naa sa center kung asa nahitabo ang kaguliyang.

Si Marbil nia sa Davao City aron nga personal nga imonitor ang nagpadayon nga pagserbi sa warrant of arrest batok kang Quiboloy ug iyang mga kaubang akusado kinsa giingong nagtago sa “bunker” sulod sa KOJC compound.

Iya sab nga gimandoan ang tanang kalihukan sa kapulisan sa manhunt operation nga hapit na magduha ka semana. (David Ezra Francisquete)