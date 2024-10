LTFRB: Daghang jeep wa na nanagan

GIBUTYAG sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB)-Davao Region nga daghan nang mga operators wala na mobiyahe sa kadalanan sa Siyudad sa Davao tungod sa sulirang ekonomikanhon, di awtorisado nga mga yunit, ug "expired" na nga mga prangkisa.

Kini mismo ang gipahayag ni LTFRB-Davao Region Director Nonito Llanos III, atol sa paghinabi sa mga tigbalita Huwebes sa buntag, Oktubre 10, 2024, sa SMX Convention, Lanang, Davao City.

“We have found out that 30 percent of our public utility jeepneys and philcabs no longer operate in their routes that were given to them and awarded to them by the LTFRB,” pulong pa niya.

Ila sab nga namatikdan ang pagkubos sa ihap sa mga operators ug dyipney human ang COVID-19 pandemic ug ang pagtaas sa ihap sa mga wala makompirma nga mga yunit.

Dugang ni Llanos nga magpadayon sila sa ilang subsob nga pagtuon ug mangita og mga pamaagi nga makahatag og solusyon sa mga problema nga giatubang sa mga pasahero, ilabi na atol sa mga "peak hours". Matud niya nga kung mahuman na ang ilang pagtuon, ila kining isumite ngadto sa lokal nga panggamhanan aron nga matubag ang mga isyu sa pasahero. Iyang gipaambit nga ang inisyal nga solusyon nga ilang gisugyot mao ang pag-instolar sa Peak Hours Augmentation Bus System.

Laing paagi nga ilang gitun-an mao ang pagbukas og bag-ong mga prangkisa alang sa public transport sa Davao City, apan naa pa sila sa pagproseso sa pagkonsidera niini, kay sa di madugay ang siyudad mopatuman na sa Davao Bus Project.

Sa Davao City lang, dunay mga 6,099 gitugotan nga mga yunit samtang dunay mga 1,401 wala makompirma nga mga yunit nga wala mag-renew sa ilang registrations sa Land Transportation Office (LTO).

Panahon sa mga pag-ulan, daghang mga pasahero ang nakulgot sa downtown area, ug matud ni Llanos ngan ang pagpangita og solusyon niini usa ka hagit.

Nakig-koordinar sila kanunay sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) ug sa lokal nga panggamhanan sa Davao.

Iyang gihisgutan nga kung matumbok na nila ang kritikal nga mga ruta, ang personahe sa CTTMO maoy gitahasan nga mokontak gilayon og bus operator. Iyang gi-esplikar nga kining mga bus dunay mga espesyal nga permiso gikan sa LTFRB, ug kung dunay daghang mga pasahero nga makulgot sa usa ka lugar, motawag ang personahe sa CTTMO og bus operator aron nga padalhan sila og bus. (RGP)