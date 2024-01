LTFRB-Davao nagpaklaro sa bag-ong nag-operate nga taxi

GIKLARO sa usa ka opisyal sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board-Davao Region (LTFRB-Davao) nga ang tumong sa pag-abli og bag-ong kompanya sa taxi nga mo-operate dinhi sa dakbayan sa Davao dili aron makigkompetensya sa tradisyonal nga mga taxi driver, kundi modala og kalamboan sa transportasyon.

Kini ang gibutyag ni Nonito Llanos III, Regional Director sa LTFRB-Davao, niingon sa usa ka interbyu sa dxGM Super Radyo Davao, niadtong Biyernes sa buntag, Enero 5, nga ang mga tradisyunal nga taxi driver sa Davao City dili angay mabalaka sa operasyon sa Transportation Network Vehicle Service (TNVS) gumikan dunay mga 200 ka units ang gitugotan sa pag-operate.

“I don’t think it is a competition because there are different kinds– because grab car is based on TNVS- Transportation Network Vehicle Service in getting the passengers and when we talk about taxi pwede ra sila tawagon sa dalan,” ingon ni Llanos.

Dugang niya nga dako ang kalainan sa pagbiyahe sa TNVS ug sa tradisyonal nga taxi diin alang sa TNVS, kasagaran kini gibase sa booking system ug pinaagi sa mobile phone application.

“There could never be competition kung tanan sila gitagaan ug opportunity nga makapamasada sa Davao,” suma sa opisyal.

Sa Davao City, giaprobahan sa LTFRB-Davao ang 200 ka units nga mo-operate samtang ang operators adunay duha ka units nga adunay maximum nga tulo.

Ang GrabCar nagsugod sa ilang operasyon niadtong Hulyo 2023 ug pipila sa mga operator nagsugod sa ilang operasyon niadtong Agosto 2023.

Pagka Oktubre 13, 2023, gilusad sa GRAB Philippines ang ilang flagship mobility service car sa Davao City. Human sa unang paglusad niini sa Metro Manila niadtong 2012 ug Cebu City niadtong 2016, ang Grab Philippines mipalapad sa GrabCar niini sa Davao City.

Si Grace Vera Cruz, ang country head sa Grab Philippines, niingon nga ang pagkalangan sa pagpasulod sa Grab sa siyudad sa pipila ka mga rason, lakip na ang internal nga mga polisiya sa kompanya ug external nga mga kabalaka sama sa epekto sa COVID-19 pandemic ug mga pagpugong sa gobyerno.