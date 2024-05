Lumod nakulgot sa 'bay' naluwas

NALUWAS sa mga environmentalist ang usa ka hamtong nga laking spinner dolphin (Stenella longirostris) human nakit-an nga natanggong sa baybayon sa Barangay Datu Dani sa Kiamba, Sarangani Province alas 6:00 sa buntag, Huwebes, Mayo 16, 2024.

Gibutyag ni Felix D. Robles, community environment and natural resources officer (Cenro) sa Kiamba, nga ang marine mammal naluwas sa posibleng pagkamatay tungod sa daling pagresponde sa hiniusang puwersa sa Municipal Environment and Natural Resources Office (Menro-Kiamba), Department of Environment and Natural Resources (DENR)-CENRO-Kiamba, Protected Area Management Office-Sarangani Bay Protected Seascape (Pamo-SBPS), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)-Soccsksargen Fisheries Resource Management Section, Philippine National Police (PNP) Maritime, Philippine Coast Guard, mga sakop sa Bantay Dagat, ug lokal nga komunidad.

“Walay mga timailhan sa kadaut o sakit nga nakita sa dolphin, nga mitimbang og mga 35 kilos ug gibanabana nga gitas-on nga 180 sentimetros. Apan, matud sa usa sa atong mga sakop sa Bantay Dagat, ang dolphin nakit-an nga nahimulag pud sa mga kauban niini."

Gidugang ni Robles nga ang dolphin gipalangoy pabalik sa lawom nga bahin sa dagat sa rescue team nga gipangunahan ni Dr. Roy Mejorada, DENR-Soccsksargen Science research specialist II.

Si Wendell Cantero, municipal environment and natural resources officer sa Kiamba, nidayeg sa mga hingtungdan nga buhatan sa gobyerno ug lokal nga komunidad sa ilang hinanaling aksiyon sa pagkakulgot sa dolphin nga nagkanayon nga ang kolaborasyon nga iyang nasaksihan kinahanglang anaa sa tanang barangay.

Ang Sarangani Bay maoy dunggoanan sa nagkalain-laing marine mammals, lakip na ang mga dolphin. (Edgar E. Fuerzas)