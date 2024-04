Mag-jowa nga pulis, sundalo himas rehas

Dihang gitunol na sa mga suspek ang ilang mga armas ug bala nga gibaligya sa usa ka CIDG-Agent didto na sila gidakop.

Nakuha sa posisyon sa mag-uyab nga pulis og sundalo ang usa ka M16 Armalite rifle, usa ka kalibre .45 nga pistola, bala ug magasin.

Nakuha sab sa pulis ang P119,000 nga boodle money nga gigamit sa transaksiyon ugduha ka Honda CRF 150 Motorcycle nga gipanag-iyahan sa mga suspek.

Ang duha anaa gibalhog sa CIDG-Barmm Custodial Facility, gitakda nga pasakaan sa kaso nga kalapasan sa RA 10591 or unlawful sale of firearms and ammunition. (Edgar E.Fuerzas)