Mag-uuma sa Davao hatagan abono

ANG City Agriculturist’s Office (CAgrO) moapud-apod og P1 milyones nga kantidad sa multifunctional organic fertilizer nga nadawat niini gikan sa Yovel East Agriventure, Enero 29, 2024.

Kini maoy usa sa Fertilizer Assistance program sa CAgrO nga nagtumong sa paghatag og mga produkto sa mga mag-uuma aron maminusan ang ilang gasto.

Ubos sa maong programa, ang CAgrO niapud-apod og 2,250 ka sako sa organic fertilizers ngadto sa 139 ka indibiduwal nga mag-uuma ug asosasyon sa mga mag-uuma sa niaging tuig.

Laing 157 ka sako sa commercial fertilizer ang gipang-apud-apod nga alang sa mga gulay ug mais sa Marilog, Paquibato, Baguio, ug Toril.

Si CAgRO head Edgardo Haspe niingon nga ang ilang buhatan kasamtangang naghimo og listahan sa mga makadawat sa gidonar nga abono.

“One liter of this is good for one hectare up to harvest, so ganoon siya ka-concentrated,” ingon ni Yovel East Agriventure founder and CEO James Amparado sa interview City Information Office.

Matud ni Amparo nga napili ang Davao City isip benepisyaryo tungod sa lapad nga agricultural areas niini.

Dugang sa opisyal nga ang padayong pagsaka sa presyo sa mga abono nagpabiling hagit sa produksiyon sa pagkaon sa tibuok nasud.

“Ang problem kasi, for example, dito sa Davao ang dami nating fruits pero hindi gaanong naaalagaan dahil sa high expense ng fertilization. So sana in the small-scale na ginawa namin makatulong sa mga farmers,” dugang saysay sa opisyal. (Jeepy P. Compio/CIO)