Magsabwag sayop nga istorya gibaharan

SA MAKAUSA pa, ang Davao City Police Office (DCPO) nagpasidaan sa mga Dabawenyo sa posibleng mag-atubang og kalapasan kung mapamatud-an nga nagpakatap og impormasyon kabahin sa mga lihok sa terorista ug hulga sa pagpamomba.

Kini dunay kalambigitan sa bag-ong nag-viral nga mensahe nga nagkatag sa messenger nga naghisgut sa Davao City isip usa sa ilang mga target human ang pagbomba sa misa sa Katoliko sulod sa Mindanao State University sa Marawi (MSU-Marawi) nga mikalas og upat ka mga tawo niadtong Disyembre 2.

Gawas sa Davao, kasagarang mga lugar nga daghang tawo sa Central Mindanao sama sa Cotabato, Tacurong, Kidapawan, Koronadal, ug General Santos City ang gihisgutan sab.

“We strongly condemn the posting and spreading of fake news within the city. Anyone caught and traced spreading irrelevant information concerning terrorist acts and bomb threats will be held liable under Revised Penal Code Article 154,” pasidaan sa pahayag.

“The penalty for violation of this article is imprisonment of Arresto Mayor, with the fine increased to a range of Php 40,000 to 200,000," subay sa pahayag.

Sayo ning semahana, si DCPO spokesperson Captain Hazel Tuazon naghimakak na sa "disinformation" nga nagkatag sa Facebook.

Gitin-aw sa opisyial nga dunay "zero chance of perpetrators" nga makasulod sa hurisdiksiyion sa Davao Region ilabi na sa Davao City tungod sa gipalig-on nga pagbantay nga gipatuman sa tanang mga checkpoints ug border controls.

Kahinumdoman nga human sa "exchange of conversation" sa messenger nga gi-post sa Facebook nga nagkanayon nga ang suspek nakita sa Davao City Hall Grounds pipila ka adlaw human ang pagpamomba sa Marawi, laing "disinformation" nahitabo gikan sa wala masubay nga tinubdan nikatag bag-ohay lang, gipasa-pasa sa liboan ka mga users.