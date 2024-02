Manag-uyab nagpakamatay

COTABATO CITY - Way nakitang foul play ang kapulisan sa South Upi Municipal Police Station sa nakaplagang patay nga lawas sa manag-uyab nga giingong naghikog alas 11 sa buntag niadtong Dominggo, Pebrero 18, 2024 sa Maguindanao del Sur.

Giila ang mga biktima nga si alyas Nora, 21, nagpuyo sa Sitio Blesung, Barangay Kuya, South Upi, Maguindanao del Sur ug iyang uyab nga si alyas Lester, 23, nagpuyo sa Barangay Sta. Maria, Kalamansig, Sultan Kudarat Province.

Sumala kang Maguindanao del Sur Police Provincial Office Director Colonel Ruel Sermese nga unang nadiskubre ang patay nga lawas sa dalaga sa iyang pamilya nga naghikog sulod sa iyang kuwarto gamit ang pisi nga gihikot sa iyang liog samtang ang pikas tumoy gisangit sa kisame.

Nakaplagan sab ang patay nga lawas sa iyang uyab nga ulitawo nga nagbitay sa punoan sa kahoy, duol lang sa gipuy-an sa dalaga.

Giingong sa wala pa ang panghitabo, nagkita pa ang maghinigugma apan nagkalalis sa personal nilang problema sa relasyon.

Duna say nikatag nga istorya nga ang ilang matag mga ginikanan supak sa relasyon sa mag-uyab.

Kung duna kamo'y nasayrang nakasinati og depresyon ug kinahanglan nga dunay ma-istorya, ayaw pagduha-duha og pangayo og tabang. Ania ang Hopeline ug National Center for Mental Health Crisis Hotline sa Pilipinas: Hopeline PH's 24/7 hotlines: 0917-558-4673 (Globe) 0918-873-4673 (Smart) 02-88044673 (PLDT) 2919 (toll-free for Globe and TM). Sa National Center for Mental Health Crisis Hotline makontak sa 0917-899-8727 ug sa 0917-899-USAP/989-8727/989-USAP.