Manghakot og daghang medalya

ANG Department of Education-Davao City Division (DepEd-Davao City) andam sa paghangop sa hagit nga mas daghanon pa ang hakutong medalya alang sa Palarong Pambansa 2024.

Si Reynante Solitario, DepEd-Davao superintendent, nagkanayon

nga gidawat nila kini nga challenge diin paningkamutan nila nga magkuha og trainers gawas sa siyudad ug siguraduhon nga ang mga estudyanteng atleta andam sa national sports meet.

“Well, we don’t have any other choice than to accept the challenge. Kanina nag-usap kami ni mayor sa stage [earlier the mayor (Sebastian Duterte) and I talked on stage], we are trying to outsource trainers not only coming from the city but outside,” suma niya.

Sugod Hunyo magsugod na og bansay ang mga atleta, kapin bulan nga preparasyon alang sa Palarong Pambansa.

Kini subay sab sa hagit ni DepEd-Davao Regional Director Allan G. Farnazo sa Davao City, nga overall champion sa 2024 Davao Region Athletic Association (Davraa), nga dugangan pa ang gold medal performance sa Palarong Pambansa 2024.

“Ang hamon ko sa ating champion Davao City increase your conversion rate, while we are celebrating your 158 gold, ilan kaya dito magiging Palarong Pambansa Gold."

Gihagit sab ni Farnazo ang ubang dibisyon nga buhaton ang ilang kabahin, magtinabangay nga mosaka pa ang ranking.

Ang Palarong Pambansa himuon sa Cebu City, Hulyo 6 ngadto 13.

Ang Davao nabutang sa 11th place niadtong 2019 ug 6th sa 2023.

“We are forecasting an upward trend sa inyung lahat simulan natin ang paghahanda ituloy natin ang laban." (Rojean Grace G. Patumbon)