Marantan nagbulgar sa batan-on nga mga babaye nga gipanamastamasan

GIBULGAR sa mismong acting director sa Davao City Police Office (DCPO) Police Colonel Hansel Marantan ngadto sa publiko labot sa mga batan-ong babaye nga giingong nitug-an kaniya sa ilang nasinatian nga pagpanamastamas.

Apan una sa iyang pagsaysay, nagpasalamat si Police Colonel Marantan sa mga Dabawenyo sa pagsalig nga gihatag sa katawhan ngadto kanila, ug niya pa nga ang putli nga mga katuyoan kanunay nga mopatigbabaw.

Dugang sa opisyal nga sumala pa madungog ang mga pulong nga “Ang krimen dili mobayad,” ug ang tanan kinahanglang mogahin og panahon sa pagpamalandong sa kahulogan niini.

Gibutyag niya nga adunay mga batan-ong babaye nga nagpakita kaniya og kaisog ug kalig-on pinaagi sa pagsugid sa makalilisang nga mga buhat nga ilang suma pa nasinatian.

“We often hear the phrase, “Crime does not pay,” and everyone should take time to ponder its meaning. No one has the bravery and pride to admit that he or she has been sexually abused. With this, I believe the statements of sexual abuses committed by Pastor Quiboloy. There are young girls who have shown me their courage and resilience by confessing the horrendous deeds he did to them,” tipik sa pamahayag ni Marantan nga na-post sa official Facebook page sa DCPO alas 2 sa hapon, Miyerkules, Septyembre 11, 2024.

Sulti sa opisyal sa iyang pamahayag nga naka-interview siya sa lima ka mga batan-ong babaye sa managlahing okasyon, tanan giingong miyembro sa Pastoral Community, diin nanghilak, sila giingong miingon nga ang ginganlan nga pastor alegasyong nakighilawas kanila. Gilugos sumala pa sila sa bata pa sila nga 13-anyos ug gihulga sila nga patyon kung mosaba.

“I have interviewed close to five (5) young girls on separate occasions, all members of the Pastoral Community, and in unison, while in tears, they said that the named pastor sexually molested them. He raped them when they were as young as 13 years old and threatened them with the angels of death if they broke the code of secrecy,” dugang sa pamahayag ni Marantan.

Niya pa nga kining mga nasampit nga mga batan-ong babaye wa mosalig sa mga law enforcement agencies nga motabang unta nila kay ilang naobserbahan nga nahadlok ang PNP ug AFP kang Pastor Quiboloy ug sa iyang ministeryo diin ang uban giingong miyembro pa sa KOJC Pastoral Community.

Gidugang sa opisyal nga kung dili suma pa molihok ug magpabilin nga walay aksiyon bisan pa sa mga taho nga gipahimuslan ang mga babaye, sama ra suma pa nga gitugotan nga mapahimuslan ang kaugmaon, busa kusganong mihimo og lakang ang kapulisan aron dili na kini masubli pa.

“If a thousand wicked should bleed, fall, and be killed to protect and preserve the peaceful existence of many especially our children, who are the symbols of hope and your future, then prepare the burial grounds for the fallen thousand,” ingon ni Marantan. (JPC)