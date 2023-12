Marawi bomber sa Davao 'fake news'

GIAWHAG sa lokal nga panggamhanan sa Davao City pinaagi sa City Information Office (CIO) ang mga Dabawenyo nga di motuo sa peke nga post nga nagkatap sa online nga mga suspek nga nagpaluyo sa pagpamomba sa sulod sa gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi niabot na Davao City pipila ka adlaw human sa insidente nga nahitabo niadtong Dominggo, Disyembre 3, 2023.

“The security sector is on top of the security situation in the city. Nevertheless, we encourage every Dabawenyo to always practice the Culture of Security by cooperating with security checks and reporting any suspicious individuals or activities including unattended luggages within Davao City,” matud sa pahayag.

Ang maong impormasyon gihimakak na ni Davao City Police Office (DCPO) spokesperson Captain Hazel Tuazon.

“Walay kamatuoran nga naa siya sa Davao City. Unta mag-refrain ta og post og mga ing-ani kay maka-cause ni'g hysteria ug kabalaka sa mga tao. Clarify nato, dili makasulod ang suspect sa area of responsibility gumikan sa hugot nga pagmando sa atoang security measures,” matud sa tigpamaba ngadto sa SunStar sa paghinabi sa telepono.

Sa pikas bahin, una niini, gikompirma sa DCPO nga ang ilang buhatan nakig-alayon na uban sa Task Force Davao sa pagpakatap og mga personahe bahin sa komprehensibong security measures.

“Human sa nahitabong pag-bomba, ang DCPO pinaagi sa atoang city director nag-announce dayon og tight security measures nga i-implement para mabantayan ang kalinaw sa atoang dakbayan," dugang ni Tuazon.

Kahinumdoman, nga dunay panag-istorya sa messenger nga gi-post sa Facebook nga nagkanayon nga ang suspek nakita sa City Hall grounds sa Davao.

“Mao na ang bomber sa Marawi. Naa na diri sa Davao, mao ayaw sa mo og suroy-suroy sa [mga] matao nga lugar," sa mabasa sa screenshot sa mensahe.

“Nakita na ganina sa City Hall, nagtuyok-tuyok,” dugang pa sa mensahe.