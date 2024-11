Mayor Baste nibilib sa amahan

GIKANAYON ni Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte nga nakaya ra ni kanhi President Rodrigo Duterte ang pagdungog sa senado ug wala siya pahuraw niini.

Gisulti ni Sebastian atol sa iyang "Basta Dabawenyo" broadcast niadtong Dominggo, Nobyembre 3, 2024, nga ang agi sa iyang amahan, nga si kanhi Presidente, sa pagdungog sa Senado nagpakita sa iyang "classic way of performing," nga iyang nasaksihan sa dihang siya “under fire” ug “very strong.”

“Wala kang makita na kaba sa kanya, he knows what he's saying and what’s he doing at the time of the senate hearing so that’s classic FPRRD,” tataw niya.

Matud niya nga wala siya mabalaka kang Rodrigo tungod kay nasayud siya nga ang iyang kasinatian isip mayor sa Davao ug presidente sa Pilipinas magamit gyud.

Unya miingon siya nga tungod sa kompiyansa sa iyang amahan atol sa pagdungog, ang mga tawo nga batok sa iyang amahan wala magdahom sa maong matang sa linugdangan.

Gipadayag ni Sebastian nga ang mga tawo nga nagtuo sa mga alegasyon batok kang Rodrigo mao kadtong mga tawo nga “sheltered” ug wala magkinahanglan og sakay og pampubliko nga transportasyon sama sa jeep o mouli nga maglakaw sa gabii.

Bahin sa "war on drugs" ni Rodrigo, gitumbok ni Sebastian ang mga progresibong mga nasud sama sa Japan, Singapore, ug pipila ka estado sa America nga ang "capital punishment" gipahimutang aron mamentinar ang kahapsay sa ilang mga teritoryo. Iya kining gisulti isip paagi alang sa estado aron nga masanta ang ilang mga molupyo sa pagkomitar og mga krimen batok sa mga inosenteng mga kinabuhi.

Gihulagway ni Sebastian ang iyang amahan isip “radical” ug buot niini nga mga butang mahitabo gilayon. Matud niya nga kung ang katawhan nagtutok sa daghang mga proseso sama sa "human rights", busa wala silay maangkon bisan unsa tungod sa kapig-ot sa sitwasiyon sa Pilipinas.

Iyang gipahimug-atan nga di kini katungod sa pagpriso og bisan kinsa nga naghimo og maayo alang sa ilang katawhan. Dugang niya nga ang administrasyon nagpakabuang sa iyang amahan ug si President Ferdinand Marcos Jr. kinahanglan nga molihok og maayo ug magtuman sa iyang mga saad aron daygon sa mga tawo.

Kahinumdoman nga nitungha si Rodrigo sa pagdungog sa Senado bahin sa gialegar nga extrajudicial killings (EJK) nga gihimo sa pulis atol sa iyang pagka-presidente. Atol sa pagdungog niadtong Oktubre 28, gikanayon niini nga ang iyang "drug-related killings were not state-sponsored"; apan iyang gibutyag wala madugay nga iyang gimando sa pulis nga dasigon ang mga suspek sa druga nga mosukol aron nga duna silay rason nga patyon sila.

Samtang si Senador Aquilino Pimentel III, kinsa nagsilbi isip tsirman sa Senate Blue Ribbon Committee, nagkanayon sa usa ka pahayag niadtong Oktubre 30 nga ang mga pahayag ni Rodrigo "remain inconclusive". Gihisgutan niini nga ang panel kinahanglan nga di mosalig sa usa lang ka "sole resource person" ug kini una pa lang nga pagdungog. Iyang gipahimug-atan nga aron nga patas nga imbestigador o tsirman, di dayon siya mohukom nga ang istorya nga base sa usa ka pagdungog. ( Rojean Grace G. Patumbon, uban sa taho ni Third Anne Peralta-Malonzo)