Motor ni-overtake; drayber namatay

KASONG reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury and damage to property ang atubangon nga kaso sa drayber sa usa ka pampasaheroang bus nga nakabangga og usa ka motorsiklo alas 6:15 sa gabii, Oktubre 15, 2023, sa Lipadas Bridge, Davao-Cotabato Road, Barangay Sirawan, Toril District, Davao City.

Sa report sa Toril Police Station, dead on the spot ang drayber sa motorsiklo nga nailhang si Juan Lopez Ochada Jr., nagpuyo sa P-1, Libasan, Nabunturan, Davao de Oro, samtang ang angkas niini nga si Rady Mercado, hamtong ang pangedaron, nagpuyo sa Marilog, Davao City, nakahiagom og daghang samad kinsa nagpabiling gi-obserbahan sud sa Southern Philippines Medical Center (SPMC).

Temporaryo sab nga gikustodiya sa Toril police ang drayber sa bus nga si Bonifacio Valdevieso Sabanal Jr., taga Sugao, Kidapawan City.

Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga ang bus gikan sa Digos City padung sa Davao City diin pag-abot sa nahisgutang dapit, giingon nga ni-overtake ang motorsiklo.

Giingon nga sa dapit, bawal ang pag-overtake sanglit double solid yellow line ug curved road.

Sa hitabo, nabunal ang motorsiklo ug nabagnos ang drayber ug ang angkas niini.

Dali sab nga miabot ang miresponde nga Central 911 ambulance kinsa mideklara nga patay na ang drayber samtang gidali og dala sa SPMC ang angkas niini.