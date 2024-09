Naglungkab 4 establisemento sikop na

NADAKPAN na sa kapulisan sa Davao City Police Office (DCPO) ang giingong suspek sa pagpanglungkab sa upat ka establisemento sa Jose P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City.

Kini subay sa impormasyon gikan sa DCPO diin ang duha kanila pulos mga menor de edad nga gilayong gi-turnover sa Quick Response Team for Children’s Concern (QRTCC) sa City Social Services and Development Office (CSWDO) sa Davao City, Septyembre 14, 2024.

Mga suspek mao si alyas Dot-Dot, 19-anyos, residente sa Purok 12-A, Saint John Brgy. 76-A; ug ang na-rescue nga 16-anyos ug 17-anyos nga pulos nagpuyo sa Arroyo Compound, Barangay Matina Crossing, Davao City.

Sa report sa Bajada Police Station 18, usa ka babaye ang midangop sa kapulisan kay nawala ang selpon niini sud sa iyang gipuy-an diin asa usa ka alyas Dot-Dot ug Ken-Ken ang alegasyong nangawat.

Nakadawat dayon og impormasyon ang biktima nga kung asa nagtago ang nagkawat sa iyang selpon hinungdan nga daling giadtoan sa mga pulis ang gitagoan sa mga suspek sa Purok 12-A, Saint John, Sinkwang Street, Brgy. 76-A Bucana, Davao City.

Sa usa ka balay naaktuhan ang tulo ka suspetsado diin positibo nga naa ang selpon sa biktima nga usa ka Samsung A71 dunay kantidad P22,000.

Apan una pa niini, nisulay og bunlot og pusil ang tulo ka mga lalaki apan napabuthan sa mga pulis, ug mitahan na lamang sila.

Usa ka .38 revolver nga dunay serial number ang nakuha gikan sa posisyon sa 19-anyos nga nagpabuto sa mga pulis, apan wala na siya giniyutralisa.

Nasayran nga gibutyag sa kapulisan sa Police Station 18 nga ang tulo nga nadakpan maoy mga suspek sa upat ka mga establisemento nga gipanglungkab.

“Furthermore, investigation disclosed that said apprehended suspects are involved in the series of robbery incident wherein they ransacked the roll up doors on their target establishment and took properties therein in the area of Sasa, Buhangin, Sta. Ana and Bajada,” nasuwat sa impormasyon gikan sa DCPO.

Giasikaso na ang kaso nga ipasaka sa 19-anyos samtang ang duha ka menor naa sa pag-amuma sa QRTCC. (Jeepy P. Compio)