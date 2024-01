Nagpakamatay human away sa asawa

NAKURAT ang mga residente dihang nakadungog og buto gikan sud sa sakyanan nga naka-parking alas 3:30 sa hapon, Sabado, Enero 20, 2024, sa Rasay Street, Barangay Toril Poblacion, Toril District, Davao City.

Si Davao City Police Office (DCPO) spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon, nihangyo sa mga tigbalita nga dili ipagawas ang hulagway nga mailhan ang biktima ug ang pangalan niini aron sa agi'g respeto sa pamilya.

Sumala sa report sa Toril Police Station nga niabot ang report kanila nga dunay mibuto sud sa Toyota Hi-Ace Van, hinungdan nga gilayong giadtoan sa mobile patrol 37, uban sa investigator nga si Police Staff Sergeant (PSSg) Michael Allado.

Pag-abot sa mga pulis, nakita ang biktima nga usa ka lalaki, 27-anyos, ug giila nga usa ka aircraft maintenance nga taga Barangay Lizada, Toril, ning siyudad kinsa dugoan nga nakalingkod sa driver’s seat ug wala nay kinabuhi.

Sa spot report, gisaysay sab pinaagi sa Toril Police Station nga ang asawa sa biktima nagbutyag sa kapulisan nga duna sila’y wala pagsinabtanay sa iyang bana ug sa matag higayon nga kini mahitabo, mosulay sab sa pagkutlo sa kinabuhi ang nahisgutan, ug gikan sa pagpakamatay, giingong tulo ka adlaw na silang nagbulag.

“Arrived at the area revealed that they have misunderstanding to his husband and every time that they have hated argument. Her husband attempt to commit suicide and three days ago, they separated,” tipik sa nasuwat sa blotter.

Sa karon, usa ka parallel investigation, post mortem, fingerprint ug paraffin test ang ginahimo sa awtoridad diin nakuha sa nahitaboan ang usa ka unit caliber .9mm pistol parabellum, usa ka empty shell sa gituohang caliber.9mm pistol ug usa ka balinis.

Gidala sa Villa Funeral Parlor, GTH, Toril, Davao City ang nasampit nga patay’ng lawas sa nahisgutan.

Kung duna kamo'y mga gihambin sa galamhan ug nanginahanglan kamo og tawo nga maistoryahan sa inyong gidala nga kasubo, ug uban pang mga mental health crisis, puwede kamo nga motawag sa National Center for Mental Health, 0917-899-8727 (USAP), 7989-8727 (USAP) naa sab ang Hopeline, 0917-558-4673; 0918-873-4673; 8804-4673 2919 (toll-free for Globe and TM). (Jeepy P. Compio)