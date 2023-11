Nagpatay ni Nieva hapit na matumbok

HAPIT nang matumbok sa mga awtoridad ang nag-unang suspek sa kasong pagpatay kang Lilian del Ocampo Nieva.

Kini human gibutyag ni Davao City Police Office (DCPO) Director Colonel Alberto Lupaz sa usa ka special media briefing niadtong Nobyembre 3 nga ila nang gipakubsan ang listahan sa mga persons of interest (POI) gikan sa upat ngadto sa usa na lang.

Sa gilusad nga Oplan Siyasat, ang task group nga gitahasan sa paggunit sa kaso ni Nieva dunay upat ka POI apan tungod sa lig-ong ebidensiya nga nahipos sa mga imbestigador, ilang nasayran ang nag-inusarang suspek nga posibleng suod sa biktima.

“Upat ni sila ang gibutyag gikan sa atoang Oplan Siyasat pero karon na-considered nga isa na lang. Meron kaming hinala na yung suspect kasama niya doon ayha pa nahitabo ang krimen pero we cannot establish kung ano ang rason kung bakit pinatay sya. The investigation is ongoing and dili ta pwede maka-divulge og pangalan,” matud ni Lupaz.

Kahinumdoman nga ang National Bureau of Investigation-South Eastern Mindanao (NBI-Semro) nagpahibawo niadtong Oktubre 17 nga naghimo sila og swift investigations sa nagkadaiyang personalidad apil ang mga empleyado sa mga ahensiya sa lokal nga panggamhanan, ilabi na sa Philippine Sports Commission (PSC).

Gani, si NBI-Semro Lawyer Archie nanguna sa pagpagawas og mga subpoena ngadto sa PSC kon diin si Liela, 57-anyos, nagsilbing kanhi secretary ni PSC chairman William “Butch” Ramirez pipila ka tuig na ang nilabay.

“Nisugot sila nga moapil sa atoang investigation kay ang atong purpose man is to give justice and they are willing to cooperate gyud. If naay findings sa ebidensiya, we will call the media and other important people,” dugang pa niya.

Niadtong Oktubre 9, ang igsuong lalaki ni Nieva nipasaka og kaso sa NBI-Davao- nga usa ka krusiyal nga lakang aron nga mapadali ang proseso sa imbestigasyon.

Nabangalan si Nieva nga wala na'y kinabuhi nga nakaangkon og 44 ka samad dinunggaban sa iyang balay sa Phase 1, Blk. 101 Lot 3, Deca Homes Talomo niadtong Septyembre 28. Sa gihimong pagsusi, iyang personal nga mga gamit sama sa iyang iPhone 12 ug mga alahas nangawagtang. (David Ezra Francisquete)