Nagpatay sa polis sikop

DAKPAN na ang giingong most wanted nga suspek kinsa usa sa mga gitudlong nagpatay sa usa ka sakop sa Philippine National Police (PNP) sa Purok 5, Kahayag, New Bataan, Davao de Oro niadtong Septyembre 27, 2024.

Giila ang dinakpan nga usa sa mga national most wanted persons sa Department of the Interior and Local Government's (DILG) nga si Romeo Matmat Roloos alyas Dingcal.

Gihimo ang pagsikop kang Roloos sa hiniusang puwersa sa Provincial Intelligence Team (PIT) sa Davao Occidental sa Regional Intelligence Unit (RIU) 11 ubos sa liderato ni Police Colonel Ryan Bobby C. Paloma, sa pakig-alayon sab uban ang mga personahe sa Regional Intelligence Division (RID), Police Regional Office (PRO) 11, ubos sa direksiyon ni Police Colonel Christopher M. Bermudez, chief RID, ug sa mga sakop sa New Bataan Municipal Police Station, Davao De Oro Police Provincial Office pinaagi sa paggiya ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, acting Regional Director, PRO 11.

Nahitabo ang operasyon pinaagi sa giingong impormasyon nga nahipos sa RIU 11 sa Davao Occidental bahin sa gitagoan sa suspek.

Nasayran nga si Roloos dunay nakaung-ong nga warrant of arrest sa kasong pagpatay, natala ubos sa Criminal Case No. 46,765-2001, nga giisyu ni Presiding Judge Wenceslao E. Ibabao sa Regional Trial Court, 11th Judicial Region, Branch 16, Ecoland, Davao City, niadtong Oktubre 10, 2003, nga way girekomendar nga piyansa.

Sumala pa nga si Roloos maoy usa sa mga suspek sa pagpatay ni Police Officer 1 Jorge Sapero, nadestino sa Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 11.

Ang ngilngig nga pagpatay nahitabo niadtong Enero 7, 2021, sa Kabayan Relocation, Tibungco, Davao City.

Gibutyag nga si PO1 Sapero nitubag sa pagpangayo og tabang gikan sa usa ka molupyo, alyas Mermer, kinsa giingong gihasi ni Roloos ug laing unom ka mga indibiduwal.

Sa dihang niabot si PO1 Sapero sa dapit, brutal siyang gidabodabohan og hampas sa 2/3 nga kahoy hinungdan sa hinanali niyang kamatayon.

Human sa pagpatay, naaresto gilayon ang mga suspek pinaagi sa warrant of arrest, gawas lang kang Roloos, kinsa nakaipsot sa pagdakop ug nagtago-tago.

Sumala pa nga dunay taho nga nagkanayon nga si Roloos niabin na sa New People’s Army (NPA) sa Davao de Oro, nga nakatampo sa pagtago-tago niya sa balaod.

Tungod niini, si Roloos natala isip DILG national most wanted person, uban ang ganting P75,000 alang sa dali niyang pagkasikop, ubos sa DILG Memorandum Circular No. 2002-39.

Si Roloos naa na karon ubos sa kustodiya sa New Bataan MPS kinsa gipailawom og saktong dokumentasyon ug disposasyon sa iyang kaso.

Ang operasyon nahisubay sa giya ni Rosete kinsa bag-ohay lang niasumer sa katungdanan aron nga mahatagan og lig-ong pagtutok ang operasyon sa kapulisan sa rehiyon nga naglakip sa pagsilbi sa warrant of arrest.

Ang kalampusan sa operasyon nibarog isip testamento sa way puas nga pagkomitar sa kapulisan sa pagseguro nga ang hustisya sa maserbi ngadto sa mga pinangita sa balaod aron patubagon sa salaod nga ilang nahimo.

Gidayeg ni Rosete ang kapulisan alang sa malampuson nga operasyon sa kampanya batok sa kriminalidad. (WGM)