Nahisubo apan pulis gidayeg

NAGBANGUTAN karon ang tibuok puwersa sa Davao City Police Office tungod sa kamatayon sa kauban nga pulis atol sa gilusad nga operasyon human misukol ang suspek nga ila unta nga dakpon pasado sa alas 5 sa hapon, Miyerkules, Nobyembre 6, 2024, sa Sitio Alon, Barangay Malabog, Paquibato District, Dakbayan sa Davao.

Apan taliwala niini, makatandog sab sa kasingkasing ang daghang nipadangat sa pahisubo sa pulis ug sa iyang pamilya tungod sa gipakita niining kaisog, pagkomitar ug dedikasyon sa trabaho isip pulis.

Si Davao City Mayor Sebastian "Baste" Duterte mismo maoy nipadangat sa iyang pahisubo ngadto sa pamilya ni Police Staff Sergeant Noel Marundan, kinsa Intelligence officer sa Paquibato Police Station (PS7).

Matud sa mayor sa iyang post, "I extend my deepest condolences to the family of Police Staff Sergeant Noel Marundan, who tragically lost his life during a police operation on Wednesday in Sitio Alon, Barangay Malabog, Paquibato District after the suspect resisted arrest and shot him. PSSgt. Marundan will always be remembered for his courageous service, and we will honor his legacy as we continue to fight for a peaceful society."

Iya sab nga gidayeg ang mga sakop sa Davao City Police Office kinsa pabiling nagkomitar sa ilang kaugalingon sa pag-alagad sa publiko aron nga maprotektahan ang matinumanon nga mga Dabawenyos.

"I commend the members of the Davao City Police who remain steadfast in their commitment to serve the public, selflessly dedicating their lives to protect law-abiding Dabawenyos," dugang pa sa mayor sa iyang post.

Samtang sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Davao City Police, nipadangat sab og kinasingkasing nga pahisubo si DCPO Acting City Director Police Colonel Hansel M. Marantan ngadto sa namatay nga sakop.

"On behalf of the Davao City Police, I extend our heartfelt condolences to the family of Police Staff Sergeant Noel Marundan, an exemplary Intelligence officer of Police Station 7, Paquibato. His ultimate sacrifice in the line of duty reflects his courage, commitment, and dedication to safeguarding our community," matud ni PCol. Marantan sa DCPO post.

Kapulisan, apil si PSSgt. Marundan, magsilbi unta og warrant of arrest sa maong dapit batok kang Nestor Dabawnon Ansayod alyas Osie apan misukol kini ug namusil sa mga awtoridad hinungdan sa pagka-igo ni PSSgt. Marundan.

Si Ansayod giingong dunay lima ka mga warrant of arrest sa nagkadaiyang kaso kinsa kanhi sakop sa Communist Terrorist Group (CTG).

"DCPO mourns this profound loss, honoring PSSgt. Marundan as a hero whose legacy of service and valor inspires us all. We remain resolute in our mission to protect Davao City and uphold peace and justice in his memory," dugang pa ni PCol. Marantan sa post.

Nasayran gikan sa tigpamaba sa DCPO, Police Captain Hazel Caballero Tuazon nga nag-atubang og duha ka ihap sa kasong murder, kidnapping ug serious illegal detention, ug robbery with a band ang suspek.

Subay sa police report, nakadawat og tip ang mga awtoridad nga nasiplatan sa nahisgutang lugar ang suspek hinungdan nga gilusad gilayon ang operasyon nga miresulta sa "armed confrontation."

Nasayran nga human namusil ang suspek nga miresulta sa pagka-igo ni PSSgt. Marundan, dali nga mibawos ang kapulisan, hinungdan nga napatay sab si Ansayod.

Tungod sa grabeng samad nga nahiaguman ug sa kahilit sa dapit, wala na makaabot sa balay-tambalanan ang samarang pulis ug gideklarang dead on arrival sa ospital.

Sa paghagpat ning balita, nasayran nga alas 12 sa tungang gabii kagahapon, patay nga lawas ni PSSgt. Marundan naa na sa St. Peter Funeral Homes, Panacan, Davao City.

Samtang patay'ng lawas ni Ansayod nakuha na sab sa lugar ala 1 sa kaadlawon sa maong adlaw sa nirespondeng mga personahe sa Paquibato Police Station gipangulohan ni Police Lieutenant Jevie Calagui uban ang pakig-alayon sa ginsakpan sa 27th Infantry Battalion, Philippine Army, pangulohan ni Captain Navalles. Giingong dali silang nibiya sa lugar tungod sa presensiya sa daghang kabanay sa suspek nga posibleng pagbalos batok sa mga awtoridad.

Patay'ng lawas sa suspek gihatud ngadto sa Rivera Funeral Homes sa Licanan, Davao City alang sa otopsiya ug uban pang forensic examinations. ( Wenz G. Mendoza, uban sa taho ni July Aubrey R. Ngo)