Nisikat nga pinakalit sa BSKE

GITAPUK-AN sa mga tigbalita kinsa naghuwat unta sa pag-abot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa uwahing mga oras sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) Lunes, Oktubre 30, ang 19-anyos nga unang nakasuway og botar sa eleksiyon.

Ang "first-time voter" nga taga Barangay 74-A Matina Crossing nga mobotar sa Cluster Precinct 841, nga mao ang cluster precinct ni Vice President Sara Duterte ug kanhi President Rodrigo Duterte, nahimong "viral" human gibaha sa mga tigbalita.

Ang botante nisulod sa presinto singko minutos human ang gitakdang pagsira sa eleksiyon alas 3:00 sa hapon.

Apan usa ka board of inspectors sa Cluster 841 nagsulti nga mohatag sila og alawans nga 15 minutos por in kaso dunay mga botante nga mosulod.

Atol sa 15 minutos nga alawans, si Johnny Mabasa, 19-anyos nga molupyo sa barangay nisulod sa presinto aron nga mobotar. Moabot sab og 10 minutos ang iyang pagbotar.

Apan ang ang gilauman nga pag-abot ni kanhi President Duterte, wala nibotar sa BSKE karong tuiga.

"Nagdali-dali gani ko kay alas 3 na. May gani nakaabot pa," matud ni Mabasa.

Ubos sa "Chapter 3 Section 422 of Commission on Elections on Voting, Counting of Votes, and Canvassing," dunay pipila ka mga "exceptions" sa maong panahon kung ang komisyion o board of inspectors sa presinto mohukom nga usbon kini.

"[I]f at three o'clock in the afternoon, there are still voters within thirty (30) meters in front of the polling place, who have not yet cast their votes, voting shall continue but only to allow said voters to cast their votes without interruption," dugang sa sumbanan.

Ang nakatakda nga poll clerk maoy responsable alang sa pagtala sa mga pangalan sa botante ug pag-asayn kanila sa "consecutive numbers."

Tawgon sa poll clerk ang mga pangalan sa nakalista sa mga botante makatulo ka higayon subay sa han-ay nga natala. Kung ang pangalan sa botante gitawag ug wala sila, di na sila tugtan nga makabotar human sa maong panahon.