'No pick-up policy' gilapas gihapon

GIANGKON sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT) nga pabilin nga hagit alang kanila kadtong padayong nagpasakay og pasahero gawas sa terminal o kadtong wala nituman sa "No Pick-up Policy" sa ilang buhatan.

Gisulti ni Aisa Usop, manager sa DCOTT, atol sa paghinabi kaniya uban sa GMA Super Radyo Davao nga bisan tuod kon ang polisiya gipatuman na sa dugay nang panahon ug gipahibawo ngadto sa mga bus operator, duna gihapoy mga reklamo ug taho sa kalapasan.

“Despite sa atong pagpaningkamot [our efforts] to implement that ordinance through proper coordination with various offices because I don't have the police power to apprehend, we really need to coordinate,” matud niya.

Subling giawhag ni Usop ang iyang hangyo ngadto sa bus operators anga mosunod sa polisiya ug nagkanayon nga ang ilang buhatan nagpahigayon og miting ug nagpagawas sa mando aron nga maseguro nga mosunod.

Iyang gipahimug-atan ang kaimportante sa disiplina, ilabi na kadtong nagbiyahe sa layong distrito sama sa Toril, Calinan, ug Bunawan, alang sa kaluwasan ug kaayohan sa tanang pasahero.

Dugang sa pakig-alayon tali sa nasyonal ug lokal nga panggamhanan nga mga ahensiya, gipahimug-atan sab ni Usop ang papel nga gidula sa publiko sa pagpatuman sa polisiya.

Iyang giawhag ang mga pasahero nga ipraktis ang pagdisiplina sa kaugalingon ug likayan ang pagsakay sa highway, ug sundon ang sumbanan nga gitakda sa tagdumala.

“In every balaod na atoang gina implement naa gyud tay maapakan, naa gyud tay masagasaan but ang atoang lang huna-hunaon that the government is doing that for the good sa tanan for the public, for the safety and general welfare of the public,” matud niya.

Ang City Ordinance 110, giamendahan sa Ordinance 0912, nagmando nga ang pagsakay ug pagkanaug sa mga pasahero himuon lang sa DCOTT.

Ang DCOTT dunay average nga 700 ngadto sa 800 biyahe sa bus matag adlaw, nagserbisyo sa gibana-bana nga 35,000 ngadto 50,000 nga pasahero. Atol sa mga espesyal nga okasyon, ang ihap sa biyahe sa bus motaas ngadto sa 1,000 hangtud 1,500, mga 50,000 ngadto sa 75,000 nga mga pasahero. (RGP)